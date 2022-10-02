Місця в будинку, де категорично не можна зберігати гроші: збіднієте в одну мить

Зберігаючи заощадження в цих місцях, вони не примножуються, а просто йдуть з вашого будинку.

У сучасному світі мало хто продовжує зберігати свої гроші десь "під матрацом", воліючи покласти всі кошти на банківський рахунок або картку. Однак є і "старожили", яким важливо, щоб усе, що вони заробили, було вдома, під їхнім особистим наглядом. Якщо ви один із таких людей, то вам просто необхідно знати про ті місця у вашій квартирі, які абсолютно не підходять для зберігання грошей.

Оскільки гроші мають дуже сильну енергетику, для їх зберігання потрібно вибирати відповідні місця, пише Ukr.Media. Також заощадження завжди вимагають до себе дбайливого ставлення, інакше вони просто "образяться" і підуть. Де ж не варто зберігати "заначку", щоб не збідніти?

Де категорично не можна зберігати гроші у будинку

Спальня — у кімнаті, де господарі відпочивають, грошам не місце, адже вони теж "лінуватимуться". Це означає, що грошовий потік у ваш будинок буде припинено. Гроші люблять рахунок та рух — не забувайте про це.

Передпокій — скільки б ви не заробляли, якщо зберігати гроші біля вхідних дверей, вони будуть "йти" з вашого будинку. Краще перекласти їх в інше місце, інакше готуйтеся до непередбачених витрат.

Раніше, "Телеграф" писав про речі, здатні відлякувати удачу та гроші. Що не можна зберігати в будинку, щоб не накликати на себе лихо — читайте у нашому матеріалі.

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