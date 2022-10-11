Семь вещей, которые нельзя выбрасывать из дома: иначе ждите беды и проблем

Эзотерики уверены, что при избавлении от этих вещей вы притягиваете негатив в жилище

Сторонники учения фэн-шуй и эзотерики считают, что каждая вещь в доме обладает той или иной энергетикой, поэтому может привлекать как негатив, так и позитив в жизнь домочадцев. И если некоторые вещи лучше вовсе не хранить в жилище, то другие – не стоит выбрасывать.

Существует много примет о предметах, которые нельзя выкидывать из дома. И речь не только хлебе. По словам эзотериков, есть по меньшей мере семь вещей, от которых опасно бездумно избавляться и попросту отправлять в урну.

Какие вещи нельзя выбрасывать из дома:

Хлеб – символ достатка, приметы о нем создали еще наши предки. Чтобы не притянуть беду в дом, нельзя выбрасывать хлеб в мусорное ведро. Иконы и Библия. Эти символы веры передавались из поколения в поколение веками, над ними молилось огромное количество людей. Не стоит предметы с такой сильной энергетикой отправлять в урну, даже если вы атеист. Свадебное платье и фата. Приметы об этих атрибутах в один голос гласят, что передав их кому-то владелица привлечет в свою жизнь несчастья. Даже если вы отдадите платье или фату родственнику, то распрощаетесь со своим счастьем. Часы. Если часы исправны, в них циркулирует энергию движения. Выбрасывать часы, которые ходят, нельзя, иначе выбросите вмести с ними время, свои годы жизни. Не зря есть примета о том, что дарить часы – плохая идея. Фотографии близких. В эзотерике считается, что у любого снимка есть своя энергетика. Не стоит выкидывать и уж тем более рвать или сжигать фото, это сулит негатив и беды. Волосы и ногти – это маленькая часть человека, с которой стоит быть осторожнее. Лучше сжечь, а не просто бросить в урну. Не зря раньше их использовали для так называемых магических ритуалов. Кошелек – символ дохода и богатства. Вместе с ним можно выбросить и ту денежную энергию, которую он символизирует.

Ранее "Телеграф" рассказывал, в каких местах в доме категорически нельзя хранить деньги, иначе обеднеете в один миг.