Срочно избавьтесь от этих растений: четыре комнатных цветка, которые нельзя выращивать в доме

Эзотерики считают, что некоторые комнатные растения притягивают бедность и негатив

В учении фэн-шуй уделяют внимание каждой вещи в доме, в том числе растениям. Считается, что тот или иной цветок может притягивать энергию – положительную или негативную. И если некоторые комнатные растения привлекают достаток и богатство, то другие обладают обратной характеристикой.

Существует немало примет про растения, которые нельзя выращивать в доме. Эзотерики заявляют, что есть по меньшей мере четыре таких комнатных цветка. Если выращивать эти растения в жилых комнатах, то они притянут негатив, стрессы, одиночество и другие неприятные события.

Комнатные цветы, которые не стоит выращивать в доме:

Кактус. Эзотерики считают, что его шипы накапливают гнев, стресс и тревогу, а вот благополучия могут оттолкнуть. Сциндапсус. Необычный тропический цветок, более известный как "Дьявольский плющ", "Цветок одиночества". Приметы говорят о том, что сциндапсус может привести к женскому одиночеству. Циперус. Согласно приметам, это растение высасывает жизненную энергию, особенно активно в ночное время. Поэтому сторонники фэн-шуй против того, чтобы размещать данный цветок в спальнях. Филодендрон. Эзотерики считают, что это растение притягивает беды, несчастья и проблемы в личных отношениях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие комнатные цветы отталкивают денежную энергию, согласно фэн-шуй. Эти "зеленые друзья" только притягивают бедность.