Ці шість речей не можна викидати з дому: залучите нещастя та біди

Фен-шуй забороняє класти в урну деякі предмети, і ось чому

Прихильники навчання фен-шуй упевнені, що та чи інша річ приваблює енергію – як позитивну, так і негативну. І якщо деякі речі в будинку обіцяють удачу, благополуччя, гроші та хороші події, інші ж мають цілком протилежну дію.

Існує багато прикмет про речі, які не варто викидати з дому. За словами езотериків, є щонайменше шість подібних предметів. Якщо не хочете спричинити лиха і нещастя, то подумайте, перш ніж покласти таку річ в урну.

Серед речей, які не можна викидати, такі:

Нігті та волосся. Ці частинки людської плоті можуть навіть використовуватися для різних ритуалів. Езотерики радять спалювати або подрібнювати ці предмети і обертати в папір, перш ніж відправити в бак для сміття. Хліб, згідно з прикметами, символ багатства та достатку. Наші бабусі змалку повторювали, що викидати хліб суворо заборонено. Фен-шуй говорить, що якщо викинути хліб, будинок залишиться без грошей. Сіль. Вважається, що не варто комусь позичати цей продукт. Інакше ви залучите невдачі та проблеми у сім’ю. Просто ділитися сіллю або дарувати можна. Годинник. Езотерики пояснюють, що ця річ символізує потік часу. Тобто якщо викинути годинник, то ви ніби відмовляєтесь від своїх років життя. З цієї причини є прикмета про те, що не можна дарувати годинник. А от якщо механізм зламаний або працює несправно – краще позбавитися такого годинника. Гаманець – джерело, талісман та символ грошової енергетики. Якщо ваш гаманець зносився, то проводити заміну на новий треба розумно. Езотерики радять перекласти гроші в новий гаманець, але якийсь час носити із собою два вироби, мовляв, так новий "звикне" до вас, а старий – "розірве зв’язок" зі своїм власником. Фотографії. Фен-шуй говорить про безперервний зв’язок того, хто зображений на знімку, із самим предметом. Прикмети свідчать, що викидати можна лише фотографії з ворогами, чужими чи незнайомими людьми.

Раніше "Телеграф" писав, які речі в жодному разі не варто піднімати із землі.