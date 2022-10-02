Места в доме, где категорически нельзя хранить деньги: обеднеете в один миг

Храня сбережения в этих местах, они не приумножаются, а просто "уходят" из вашего дома.

В современно мире мало кто продолжает хранить свои деньги где-то "под матрасом", предпочитая положить все средства на банковский счет или карточку. Однако есть и "старожилы", которым важно, чтобы все, что они заработали, было дома, под их личным присмотром. Если вы один из таких людей, то вам просто необходимо знать о тех местах в вашей квартире, которые абсолютно не подходят для хранения денег.

Так как деньги обладают очень сильной энергетикой, для их хранения нужно выбирать соответствующие места, пишет Ukr.Media. Также сбережения всегда требуют к себе бережного отношения, иначе они просто "обидятся" и уйдут. Где же не стоит хранить "заначку", чтобы не обеднеть?

Где категорически нельзя хранить деньги в доме

Спальня — в комнате, где хозяева отдыхают, деньгам не место, ведь они тоже будут "лениться". Это значит, что денежный поток в ваш дом будет приостановлен. Деньги любят счет и движение — не забывайте об этом.

Прихожая — сколько бы вы не зарабатывали, если хранить деньги у входной двери, они будут "уходить" из вашего дома. Лучше переложить их в другое место, иначе готовьтесь к непредвиденным растратам.

Ранее, "Телеграф" писал о вещах, способных отпугивать удачу и деньги. Что нельзя хранить в доме, чтобы не навлечь на себя беду — читайте в нашем материале.

Также напомним, что в мире существует много разных примет и поверий относительно того, можно ли фотографировать спящих людей, а также, почему нельзя спать сразу на двух подушках.