Оплете і витягне всі життєві соки: чому не можна тримати вдома плющ

Ця витка рослина зовсім небезневинна для людей, як може здатися на перший погляд.

Дім, у якому багато кімнатних рослин, виглядає свіжо та ошатно. Але в народі здавна помітили, що одні рослини приносять достаток і благополуччя, тоді як інші небезпечні для сусідства з людьми.

До списку останніх потрапив і домашній плющ — рослина, безумовно, красива, але небезпечна для своїх господарів. Чому небажано тримати вдома плющ, який негативний вплив він здійснює на енергетику і чим небезпечний, вам розповість "Телеграф".

Негативний вплив плющу

Плющ чи вилиця – це енергетичний вампір, який підживлюється енергетикою людей, чим викликає втому, занепад сил, поганий настрій та зниження імунітету.

Особливо небезпечна рослина для незаміжніх жінок, тому що своєю присутністю відганяє шанувальників та слушних кандидатів у чоловіки.

Але і для сімейної пари ця рослина несе загрозу. Найменша тріщина у стосунках під її впливом ширитиметься, розсуватиметься і розростатиметься у серйозний конфлікт, знищуючи взаєморозуміння між чоловіком і дружиною.

Чутливі і вразливі люди, які тримають у себе плющ, ризикують впасти у депресію, а інтроверти ще більше замикаються у собі та власних проблемах.

Якщо ж рослина вдома в’яне, жовтіє, втрачає листя і гине – слідом за нею у згубний стан приходять і фінансові справи господарів.

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