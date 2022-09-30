Оплете і витягне всі життєві соки: чому не можна тримати вдома плющ
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Ця витка рослина зовсім небезневинна для людей, як може здатися на перший погляд.
Дім, у якому багато кімнатних рослин, виглядає свіжо та ошатно. Але в народі здавна помітили, що одні рослини приносять достаток і благополуччя, тоді як інші небезпечні для сусідства з людьми.
До списку останніх потрапив і домашній плющ — рослина, безумовно, красива, але небезпечна для своїх господарів. Чому небажано тримати вдома плющ, який негативний вплив він здійснює на енергетику і чим небезпечний, вам розповість "Телеграф".
Негативний вплив плющу
- Плющ чи вилиця – це енергетичний вампір, який підживлюється енергетикою людей, чим викликає втому, занепад сил, поганий настрій та зниження імунітету.
- Особливо небезпечна рослина для незаміжніх жінок, тому що своєю присутністю відганяє шанувальників та слушних кандидатів у чоловіки.
- Але і для сімейної пари ця рослина несе загрозу. Найменша тріщина у стосунках під її впливом ширитиметься, розсуватиметься і розростатиметься у серйозний конфлікт, знищуючи взаєморозуміння між чоловіком і дружиною.
- Чутливі і вразливі люди, які тримають у себе плющ, ризикують впасти у депресію, а інтроверти ще більше замикаються у собі та власних проблемах.
- Якщо ж рослина вдома в’яне, жовтіє, втрачає листя і гине – слідом за нею у згубний стан приходять і фінансові справи господарів.
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