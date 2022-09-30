Оплетет и вытянет все жизненные соки: почему нельзя держать в доме плющ
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Это вьющееся растение совсем небезобидно для людей, как может показаться на первый взгляд.
Дом, в котором много комнатных растений, выглядит свежо и нарядно. Но в народе издавна заметили, что одни растения приносят достаток и благополучие, тогда как другие – опасны для соседства с людьми.
В список последних попал и домашний плющ – растение, безусловно, красивое, но таящее в себе опасности для своих хозяев. Почему нежелательно держать в доме плющ, какое негативное влияние он оказывает на энергетику и чем опасен, вам расскажет "Телеграф".
Негативное влияние плюща
- Плющ или вилица – это энергетический вампир, который подпитывается энергетикой людей, чем вызывает усталость, упадок сил, плохое настроение и снижение иммунитета.
- Особенно опасно растение для незамужних женщин, потому что своим присутствием отгоняет поклонников и подходящих кандидатов в мужья.
- Но и для семейной пары это плетущееся растение несет угрозу. Малейшая трещинка в отношениях под его влиянием будет шириться, раздвигаться и разрастаться в серьезный конфликт, уничтожая взаимопонимание между мужем и женой.
- Чувствительные и ранимые люди, держащие у себя плющ, рискуют впасть в депрессию, а интроверты еще больше замыкаются в себе и собственных проблемах.
- Если же растение в доме увядает, желтеет, теряет листья и гибнет – вслед за ним в пагубное состояние приходят и финансовые дела хозяев.
Ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя ничего поднимать на перекрестке. Также узнайте все о запрете давать соседям веник.