Оплетет и вытянет все жизненные соки: почему нельзя держать в доме плющ

Это вьющееся растение совсем небезобидно для людей, как может показаться на первый взгляд.

Дом, в котором много комнатных растений, выглядит свежо и нарядно. Но в народе издавна заметили, что одни растения приносят достаток и благополучие, тогда как другие – опасны для соседства с людьми.

В список последних попал и домашний плющ – растение, безусловно, красивое, но таящее в себе опасности для своих хозяев. Почему нежелательно держать в доме плющ, какое негативное влияние он оказывает на энергетику и чем опасен, вам расскажет "Телеграф".

Негативное влияние плюща

Плющ или вилица – это энергетический вампир, который подпитывается энергетикой людей, чем вызывает усталость, упадок сил, плохое настроение и снижение иммунитета.

Особенно опасно растение для незамужних женщин, потому что своим присутствием отгоняет поклонников и подходящих кандидатов в мужья.

Но и для семейной пары это плетущееся растение несет угрозу. Малейшая трещинка в отношениях под его влиянием будет шириться, раздвигаться и разрастаться в серьезный конфликт, уничтожая взаимопонимание между мужем и женой.

Чувствительные и ранимые люди, держащие у себя плющ, рискуют впасть в депрессию, а интроверты еще больше замыкаются в себе и собственных проблемах.

Если же растение в доме увядает, желтеет, теряет листья и гибнет – вслед за ним в пагубное состояние приходят и финансовые дела хозяев.

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