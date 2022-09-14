Чому не можна цілуватися через поріг: прикмети, перевірені роками
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Якщо домашня тварина спить біля порога – це дуже добрий знак.
Напевно, часто багато хто чув від своїх мам або бабусь, що не можна сидіти на порозі, адже "це портал між світами". А з’явилася така прикмета ще за давніх язичницьких часів, так що знати, що не можна робити з порогом і на порозі, зайвим не буде.
Про те, що говорять народні прикмети про поріг і чому не можна вітатись і передавати речі через нього, пише видання "Так просто". Зазначимо, що ці прикмети відносяться як до порога у приватному будинку, так і у квартирі.
Народні прикмети про поріг
- Передаючи річ через поріг, ти можеш віддати разом із нею свій успіх і багатство.
- Не можна довго стояти на порозі, адже таким чином через відчинені двері можна випустити зі свого будинку позитивну енергію.
- Не можна цілувати кохану людину через поріг, інакше ваші шляхи можуть розійтися.
- Не можна сідати на поріг, особливо вагітним жінкам, інакше вони можуть втратити дитину, а неодружені чоловіки можуть на все життя неодруженими.
- Рукостискання через поріг також під забороною, адже це може призвести до сварки та зруйнувати стосунки між людьми.
Раніше "Телеграф" розповідав, чому залишати ключі у замку не можна. Езотерики стверджують, що це погана прикмета.