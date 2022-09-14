Чому не можна цілуватися через поріг: прикмети, перевірені роками

Якщо домашня тварина спить біля порога – це дуже добрий знак.

Напевно, часто багато хто чув від своїх мам або бабусь, що не можна сидіти на порозі, адже "це портал між світами". А з’явилася така прикмета ще за давніх язичницьких часів, так що знати, що не можна робити з порогом і на порозі, зайвим не буде.

Про те, що говорять народні прикмети про поріг і чому не можна вітатись і передавати речі через нього, пише видання "Так просто". Зазначимо, що ці прикмети відносяться як до порога у приватному будинку, так і у квартирі.

Народні прикмети про поріг

Передаючи річ через поріг, ти можеш віддати разом із нею свій успіх і багатство.

Не можна довго стояти на порозі, адже таким чином через відчинені двері можна випустити зі свого будинку позитивну енергію.

Не можна цілувати кохану людину через поріг, інакше ваші шляхи можуть розійтися.

Не можна сідати на поріг, особливо вагітним жінкам, інакше вони можуть втратити дитину, а неодружені чоловіки можуть на все життя неодруженими.

Рукостискання через поріг також під забороною, адже це може призвести до сварки та зруйнувати стосунки між людьми.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому залишати ключі у замку не можна. Езотерики стверджують, що це погана прикмета.