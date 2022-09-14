Почему нельзя целоваться через порог: приметы, проверенные годами
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Если домашнее животное спит у порога — это очень хороший знак.
Наверняка часто многие слышали от своих мам или бабушек, что нельзя сидеть на пороге, ведь "это портал между мирами". А появилась такая примета еще в древние языческие времена, так, что знать, что нельзя делать с порогом и на пороге, лишним не будет.
О том, что говорят народные приметы про порог и почему нельзя здороваться и передавать вещи через него, пишет издание "Так просто". Отметим, что эти приметы относятся как к порогу в частном доме, так и в квартире.
Народные приметы про порог
- Передавая вещь через порог, ты можешь отдать вместе с ней свои удачу и богатство.
- Нельзя подолгу стоять на пороге, ведь таким образом через открытую дверь, можно выпустить из своего дома положительную энергию.
- Нельзя целовать любимого человека через порог, иначе ваши пути могут разойтись.
- Нельзя садиться на порог, особенно беременным женщинам, иначе они могут потерять ребенка, а неженатые мужчины могут на всю жизнь холостыми.
- Рукопожатие через порог также под запретом, ведь это может привести к ссоре и разрушить отношения между людьми.
Ранее "Телеграф" рассказывал, почему оставлять ключи в замке нельзя. Эзотерики утверждают, что это плохая примета.