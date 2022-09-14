Почему нельзя целоваться через порог: приметы, проверенные годами

Если домашнее животное спит у порога — это очень хороший знак.

Наверняка часто многие слышали от своих мам или бабушек, что нельзя сидеть на пороге, ведь "это портал между мирами". А появилась такая примета еще в древние языческие времена, так, что знать, что нельзя делать с порогом и на пороге, лишним не будет.

О том, что говорят народные приметы про порог и почему нельзя здороваться и передавать вещи через него, пишет издание "Так просто". Отметим, что эти приметы относятся как к порогу в частном доме, так и в квартире.

Народные приметы про порог

Передавая вещь через порог, ты можешь отдать вместе с ней свои удачу и богатство.

Нельзя подолгу стоять на пороге, ведь таким образом через открытую дверь, можно выпустить из своего дома положительную энергию.

Нельзя целовать любимого человека через порог, иначе ваши пути могут разойтись.

Нельзя садиться на порог, особенно беременным женщинам, иначе они могут потерять ребенка, а неженатые мужчины могут на всю жизнь холостыми.

Рукопожатие через порог также под запретом, ведь это может привести к ссоре и разрушить отношения между людьми.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему оставлять ключи в замке нельзя. Эзотерики утверждают, что это плохая примета.