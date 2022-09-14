Чому не можна зберігати дріб'язок в передпокої і фотографуватися перед дзеркалом: "підказки" ясновидячої

Завдяки цим порадам можна покращити якість свого життя.

Ясновидюща баба Ніна із популярного серіалу "Сліпа", яка раніше пояснила, чому не можна розбавляти чай водою, поділилася ще однією добіркою "підказок", які допоможуть вам змінити своє життя. Уважно вчитуйтесь, чи можливо проблеми у вашому житті саме через одну з цих "причин".

Як повідомляє видання "Так просто", допомога в житті людини у вигляді таких порад може допомогти убезпечити себе та свою родину від негараздів та безгрошів’я. Проте чи вірити — особиста справа кожного.

Народні прикмети про успіх

Щоб пустити у будинок щастя, вікна потрібно мити спочатку зсередини, та був зовні.

Не можна фотографуватися перед дзеркалом — це призводить до невдач і навіть небезпечних недуг.

Не варто ходити на перше побачення у новому взутті, інакше довгих і серйозних стосунків із цією людиною побудувати не вдасться.

Простирадла, наволочки і підковдри, на яких сплять подружжя, повинні бути від одного комплекту, інакше пара може розійтися.

Якщо біля ліжка дитини поставити дерев’яну іграшку, всі біди обходитимуть його стороною.

Старі, заношені та непотрібні речі в будинку потрібно без жалю викидати, адже вони притягують злидні.

Не можна зберігати дріб’язок у передпокої, адже монетки не впускають у будинок любов та щастя.

Щоб чоловік не зраджував, потрібно покласти під матрац білі нитки.

А чи знали ви, що існують народні прикмети, які забороняють давати сіль у борг ? Вважається, що людина, яка позичає цю спецію, прирікає себе на бідність.