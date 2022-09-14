Почему нельзя хранить мелочь в прихожей и фотографироваться перед зеркалом: "подсказки" ясновидящей

Благодаря этим советам можно улучшить качество своей жизни.

Ясновидящая баба Нина из популярного сериала "Слепая", которая ранее объяснила, почему нельзя разбавлять чай водой, поделилась еще одной подборкой "подсказок", которые помогут вам изменить свою жизнь. Внимательно вчитывайтесь, возможно проблемы в вашей жизни как раз из-за одной из этих "причин".

Как сообщает издание "Так просто", помощь в жизни человека в виде таких советов может помочь обезопасить себя и свою семью от неурядиц и безденежья. Однако верить или нет — личное дело каждого.

Народные приметы про удачу

Чтобы пустить в дом счастье, окна нужно мыть сначала изнутри, а затем снаружи.

Нельзя фотографироваться перед зеркалом — это приводит к неудачам и даже к опасным недугам.

Не стоит ходить на первое свидание в новой обуви, иначе долгих и серьезных отношений с этим человеком построить не удастся.

Простыни, наволочки и пододеяльники, на которых спят супруги, должны быть от одного комплекта, иначе пара может разойтись.

Если у изголовья кровати ребенка поставить деревянную игрушку, все беды будут обходить его стороной.

Старые, заношенные и ненужные вещи в доме нужно без сожалений выбрасывать, ведь они притягивают нищету.

Нельзя хранить мелочь в прихожей, ведь монетки не впускают в дом любовь и счастье.

Чтобы муж не изменял, нужно положить под матрас белые нитки.

А знали ли вы, что существуют народные приметы, которые запрещают давать соль взаймы? Считается, что человек, который одалживает эту специю, обрекает себя на бедность.