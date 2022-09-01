Що означає прикмета сісти на доріжку, і чому вона така важлива

Навіть якщо ви запізнюєтеся, потрібно обов’язково посидіти на доріжку, перш ніж вирушати у подорож.

Багатьом людям знайома фраза перед поїздкою: "Присядемо на доріжку". Хтось взагалі не замислюється, що за дивовижний народний ритуал він здійснює, сідаючи на стілець або валізу. Причому робить це, навіть незважаючи на те, що спізнюється на автобус чи потяг.

Насправді прикмета сідати перед дорогою допомагає на хвилинку звільнитися від метушні зборів, зібрати в купу думки перед виходом, а заразом перевірити по кишенях документи, квитки та інші цінні речі. Але на цьому важливість такої паузи не закінчується.

Що означає прикмета сісти на доріжку

Наші пращури вірили, що в будинку живе домовик, який оберігає господарів від біди, стежить за порядком і підтримує мир та лад у родині. Але якщо мешканці, вирушаючи в дорогу, надовго залишали будинок, домовик міг розгніватися. Щоб не накликати біду на своє житло, важливо було проявити повагу до домовика, задобрити його, спокійно сісти і перебрати вголос усі зібрані речі. Тоді добрий дух дома обов’язково благословляв у дорогу і навіть нагадував про забуті предмети.

Інше пояснення цього обряду пов’язане з молитвою перед далекою дорогою. Мандрівники на якийсь час відволікалися від суєти, зосереджувалися на своїх думках і просили вищі сили благословити їх. Вони вірили, що у цьому випадку дорога пройде вдало, а повернення додому буде легким.

Традиція сідати перед подорожжю сягає своїм корінням язичництва. Таким чином люди сподівалися збити з пантелику темну силу, щоб вона не ув'язалася за ними і не нашкодила в дорозі. Якщо перед дорогою поводитися спокійно і без суєти, то можна створити видимість, що ніхто нікуди не збирається, і нечисть нічого не запідозрить.

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