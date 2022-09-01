Что значит примета присесть на дорожку, и почему она так важна

Даже если вы опаздываете, нужно обязательно посидеть на дорожку, прежде чем отправляться в путешествие.

Многим людям знакома фраза перед поездкой: "Присядем на дорожку". Кто-то вообще не задумывается, что за удивительный народный ритуал он совершает, садясь на стул или чемодан. Причем, делает это, даже несмотря на то, что опаздывает на автобус или поезд.

На самом деле примета садиться перед дорогой помогает на минутку освободиться от суеты сборов, собрать в кучу мысли перед выходом, а заодно проверить по карманам документы, билеты и другие ценные вещи. Но на этом важность такой паузы не заканчивается.

Что значит примета присесть на дорожку

Наши предки верили, что в доме живет домовой, который оберегает хозяев от беды, следит за порядком и поддерживает мир и лад в семье. Но вот если жильцы, отправляясь в дорогу, надолго покидали дом, домовой мог разгневаться. Чтобы не накликать беду на свое жилище, важно было проявить уважение к домовому, задобрить его, спокойно сесть и перебрать вслух все собранные вещи. Тогда добрый дух дома обязательно благословлял в дорогу и даже напоминал о забытых предметах.

Другое объяснение этого ритуала связано с молитвой перед дальней дорогой. Путешественники на некоторое время отвлекались от суеты, сосредотачивались на своих мыслях и просили высшие силы благословить их. Они верили, что в этом случае дорога пройдет удачно, а возвращение домой будет легким.

Традиция присаживаться перед путешествием уходит своими корнями в язычество. Таким образом люди надеялись сбить с толку темную силу, чтобы она не увязалась за ними и не навредила в пути. Если перед дорогой вести себя спокойно и без суеты, то можно создать видимость, что никто никуда не собирается, и нечисть ничего не заподозрит.

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