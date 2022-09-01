Ці рослини живі чи мертві не можна тримати в будинку

Якщо не хочете посваритися, захворіти чи овдовіти – терміново виносьте з дому ці рослини!

Народна мудрість диктує свої правила, що можна, а що не можна тримати в домі. Часом ці забобони здаються нам незвичайними чи дивними, але мало хто захоче перевіряти на собі їхній вплив, особливо якщо він негативний.

"Телеграф" спробував розібратися, чому деякі рослини приносять невдачу, та їх краще винести за межі будинку чи квартири. Причому це стосується не лише живих квітів, а й уже давно мертвої флори.

Що не можна тримати у будинку

В'юнкі рослини — поганий квартирант, якщо ви дбаєте про благополуччя в будинку. Вважається, що в’юни притягують хвороби до своїх господарів, обплутуючи та сковуючи їхню енергетику. А ось якщо рослина обвиває будинок ззовні — це навпаки хороша прикмета. Так вона захищає та оберігає житло. Комиші, особливо сухі – дуже красиво виглядають у вазі на підлозі. Проте, за народними повір’ями, вважається, що вони привертають хвороби та нещастя. Ще страшніше у цьому сенсі – ковила. Позбавтеся її, якщо не хочете рано овдовіти. Хоча інші рослини-сухоцвіти допомагають нейтралізувати негативну енергію. Боїтеся пристріту? Не заносите в будинок братки. Ці чудові квіти гарні на вулиці, в саду та палісаднику, але не всередині квартири. Адже за старих часів їх традиційно висаджували біля цвинтарів, тож вони притягують потойбічну енергію в будинок. Також погана прикмета тримати у будинку хвойні гілки. Їхній час – новорічні свята. І народні прикмети не радять тримати новорічну ялинку в будинку аж до весни. Бажаєте милуватися пальмою? Найкраще це робити на свіжому повітрі. У крайньому випадку — в офісному приміщенні, але не в будинку. Вважається, що пальма притягує до оселі розбрат і горе, вносячи смуту до сімейної ідилії.

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