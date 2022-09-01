Эти растения живые или мертвые нельзя держать в доме

Если не хотите поссориться, заболеть или овдоветь – срочно выносите из дома эти растения!

Народная мудрость диктует свои правила, что можно, а что нельзя держать в доме. Порой эти суеверия кажутся нам необычными или странными, но мало кто захочет проверять на себе их влияние, особенно если оно негативное.

"Телеграф" попытался разобраться, почему некоторые растения приносят неудачу, и их лучше вынести за пределы дома или квартиры. Причем, это касается не только живых цветов, но и уже давно мертвой флоры.

Что нельзя держать в доме

Вьющиеся растения – плохой квартирант, если вы заботитесь о благополучии в доме. Считается, что вьюны притягивают болезни к своим хозяевам, опутывая и сковывая их энергетику. А вот если растение обвивает дом снаружи – это как раз хорошая примета. Так оно защищает и оберегает жилище. Камыши, особенно сухие – очень красиво смотрятся в напольной вазе. Однако, по народным поверьям, считается, что они притягивают болезни и несчастья. Еще страшнее в этом смысле – ковыль. Избавьтесь от него, если не хотите рано овдоветь. Хотя другие растения-сухоцветы помогают нейтрализовать негативную энергию. Боитесь сглаза? Не заносите в дом анютины глазки. Эти прекрасные цветы хороши на улице, в саду и палисаднике, но не внутри квартиры. Ведь в старину их традиционно высаживали у погостов, так что они притягивают потустороннюю энергию в дом. Также плохая примета держать в доме хвойные ветки. Их время – новогодние праздники. И народные приметы не советуют держать новогоднюю елку в доме до самой весны. Желаете любоваться пальмой? Лучше это делать на свежем воздухе. В крайнем случае – в офисном помещении, но вовсе не в доме. Считается, что пальма притягивает в дом раздоры и горе, внося смуту в семейную идиллию.

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