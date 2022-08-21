Как правильно хранить деньги в кошельке, чтобы они липли, как магнит

Как говорил Эйнштейн, "приметы сбываются независимо от того, верим мы в них или нет".

Если относиться к деньгам с уважением, то они также ответят взаимностью, что в свою очередь приведет к увеличению вашего капитала. Однако при этом важно соблюдать несколько важных правил поведения с деньгами, а также знать все особенности их правильного хранения. А поскольку самое популярное место — это кошелек, то и начинать нужно с него.

Как сообщает издание "Так просто", существует большое количество различных примет, которые помогают сохранить денежные средства, а также их приумножить. Однако сегодня мы остановимся на правилах хранения своих средств в кошельке.

Как правильно хранить деньги в кошельке

После получения зарплаты, ее всю нужно нести домой, и ни в коем случае нельзя тратить в этот же день. Деньги должны "переночевать" дома.

"Деньги счет любят" — нужно всегда знать, какая точно сумма лежит у вас в кошельке.

Хранить деньги нужно лицевой стороной к себе в порядке убывания денежного достоинства, то есть крупные купюры должны находиться ближе. Нельзя комкать деньги, а также класть купюры вверх тормашками.

Держите всегда в кошельке счастливую купюру. К примеру две последние цифры в номере купюры должны соответствовать последним двум цифрам года твоего рождения. Однако специально искать такою купюру нельзя, она должна прийти сама.

Не храните в кошельке различные записки, талоны и чеки, также не стоит держать в нем фотографии родных и близких. Все потому, что они отводят нужную денежную энергию.

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