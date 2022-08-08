Пророкує не тільки щастя: про що "каже" розбита чашка

Якщо вдома часто б'ються чашки, то це зазвичай говорить про накопичення негативної енергетики.

Посуд розбивається на щастя — напевно, не раз кожен чув це від мами чи бабусі. Однак це не зовсім так і розбитий посуд може мати багато інших тлумачень. Щобільше, тлумачення прикмет різне для чоловіків і жінок.

Розбита чашка може свідчити як про удачу, так і про неприємності, пише meta. Однак щоб точніше зрозуміти, що ж на вас чекає, потрібно також звернути увагу і на ситуацію, як це сталося, і хто чашку розбив.

Прикмети про розбиту чашку: значення для чоловіків та жінок

Якщо неодружений хлопець чи дівчина ненароком розбиває чашку, значить, незабаром буде весілля.

Для зарученої дівчини — розбита чашка не віщує нічого приємного, особливо якщо вона була подарована нареченим. Це може бути навіть розрив заручин.

Якщо чашку розбила заміжня жінка — це знак, що біля її чоловіка крутиться потенційна розлучниця. Те саме значення і для одруженого чоловіка.

Якщо дитина випустила чашку з рук, і вона розлетілася на дрібні шматочки — це може сигналізувати про пристріт або псування.

Сторонній ненароком розбиває вашу чашку або склянку — обіцяє смугу невдач, які не матимуть серйозних наслідків.

Порожня чашка, яку випадково скинули зі столу, попереджає про дрібні неприємності та розчарування. А от якщо повну чашку зіштовхнула жінка, то це віщує неприємності, які торкнуться всіх членів сім’ї, і особливо її. А для чоловіка — це добрий знак: на нього чекає великий прибуток і успіх у справах.

Якщо в чашці/склянці був алкоголь, то працює "правило": чим міцніше пролитий напій — тим серйозніша невдача на вас чекає.

Раніше "Телеграф" писав, чому не можна тримати в будинку тріснуте або розбите дзеркало.