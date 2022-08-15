Утонченные и красивые, но опасные: почему не стоит выращивать дома фиалки

Самая распространенная примета гласит, что эти цветы могут разрушить личную жизнь.

Увы, но многие достаточно распространенные и популярные вазоны нельзя размещать в квартире, ведь они несут в себе негатив и бедность, а также различные неприятности. В этот список попали и любимые многими фиалки.

Как сообщает meta, у фиалок есть как положительные, так и негативные "свойства". Однако в общем, если выращивать такое растение в квартире, возникает дисбаланс, из-за чего возникают ссоры и раздоры в семье.

Почему нельзя выращивать фиалки в доме

Фиалки нельзя держать дома незамужней девушке — она рискует никогда не выйти замуж.

Не стоит выращивать фиалки и мужчинам — женщины будут чувствовать себя лишними.

Фиалки опасно держать в спальне — цветы высасывают жизненную энергию, и даже могут привести к депрессии.

Ранее "Телеграф" писал, что часть обычных комнатных растений могут принести вред, если ставить их в спальне.