Утонченные и красивые, но опасные: почему не стоит выращивать дома фиалки
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Самая распространенная примета гласит, что эти цветы могут разрушить личную жизнь.
Увы, но многие достаточно распространенные и популярные вазоны нельзя размещать в квартире, ведь они несут в себе негатив и бедность, а также различные неприятности. В этот список попали и любимые многими фиалки.
Как сообщает meta, у фиалок есть как положительные, так и негативные "свойства". Однако в общем, если выращивать такое растение в квартире, возникает дисбаланс, из-за чего возникают ссоры и раздоры в семье.
Почему нельзя выращивать фиалки в доме
- Фиалки нельзя держать дома незамужней девушке — она рискует никогда не выйти замуж.
- Не стоит выращивать фиалки и мужчинам — женщины будут чувствовать себя лишними.
- Фиалки опасно держать в спальне — цветы высасывают жизненную энергию, и даже могут привести к депрессии.
Ранее "Телеграф" писал, что часть обычных комнатных растений могут принести вред, если ставить их в спальне.