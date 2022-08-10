Висмоктують життєву енергію: речі-"вампіри" в будинку, яких потрібно позбутися якнайшвидше

Збираючи непотрібні речі "про всяк випадок", ви тільки наближаєте такий момент.

Розбитий посуд, прикметами про який ми ділилися раніше, викидають з дому відразу ж, а от надколотий або тріснули не завжди. Підкрадається питання: чому так, адже за ідеєю посуд теж розбитий, а отже, може нести в собі негатив. Давайте ж розберемося, чи потрібно зберігати битий посуд у будинку, а також про те, яких речей необхідно якнайшвидше позбутися, щоб не втратити удачу та добробут.

Всі речі в будинку можуть впливати на загальну атмосферу, а також на самопочуття тих, хто проживає в цьому будинку. Тому деяких предметів побуту необхідно позбавлятися якнайшвидше, пише видання "Так просто".

Речі, які не варто зберігати вдома

Битий посуд — тріщини на посуді дають тріщини в долі, тож побачили скол чи тріщинку — і одразу ж відправили посуд на утилізацію. Так як тарілки символізують собою сім’ю, затишок і достаток, то потрісканий посуд починає вносити негатив саме в ці сфери, тим самим завдаючи невдач.

Не живі речі — черепашки, засушені квіти та комахи, опудало та шкіри тварин, речі померлих родичів притягують неживу енергетику, що означає, що такі речі зберігати в будинку не варто. Навіть якщо вони "ну дуже гарні" та "шкода викидати".

— черепашки, засушені квіти та комахи, опудало та шкіри тварин, речі померлих родичів притягують неживу енергетику, що означає, що такі речі зберігати в будинку не варто. Навіть якщо вони "ну дуже гарні" та "шкода викидати". Подарунки з негативною енергією — презенти від неприємних вам людей, або підозрілі сюрпризи краще викинути, адже вони можуть бути негативно заряджені. Розлучайтеся з ними без жалю

— презенти від неприємних вам людей, або підозрілі сюрпризи краще викинути, адже вони можуть бути негативно заряджені. Розлучайтеся з ними без жалю Старі речі — особливо старі меблі. Її просто необхідно позбавлятися в першу чергу. А потім викиньте весь непотрібний одяг. Всі ці речі наповнені негативом, тому користі від них вам не буде.

— особливо старі меблі. Її просто необхідно позбавлятися в першу чергу. А потім викиньте весь непотрібний одяг. Всі ці речі наповнені негативом, тому користі від них вам не буде. Картини із зображенням природи – але не всі. Зверніть на варіанти, де зображено "стоячу" воду, тобто болото або поросле озеро. Такі картини негативно впливають на фінансовий стан. Краще замінити їх на фото кольорів, особливо півонії.

Раніше "Телеграф" писав, чому не можна тримати в будинку тріснуте або розбите дзеркало.