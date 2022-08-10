Высасывают жизненную энергию: вещи-"вампиры" в доме, от которых нужно избавиться как можно скорее

Собирая ненужные вещи "на всякий случай", вы только приближаете такой момент.

Разбитую посуду, приметами о которой мы делились ранее, выбрасывают из дома сразу же, а вот надколотую или треснувшую не всегда. Подкрадывается вопрос: почему так, ведь по идее посуда тоже разбита, а значит может нести в себе негатив. Давайте ж разберемся, нужно ли хранить битую посуду в доме, а также о том, от каких вещей необходимо поскорее избавиться, чтобы не потерять удачу и благополучие.

Все вещи в доме могут влиять на общую атмосферу, а также и на самочувствие тех, кто в этом жилище проживает. Поэтому от некоторых предметов обихода необходимо избавляться как можно скорее, пишет издание "Так просто".

Вещи, которые не стоит хранить дома

Битая посуда — трещины на посуде дают трещины в судьбе, поэтому увидели скол или трещинку — и сразу же отправили посуду на утилизацию. Так как тарелки символизируют собой семью, уют и, достаток, то потресканная посуда начинает вносить негатив именно в эти сферы, тем самым принося неудачи.

Не живые вещи — ракушки, засушенные цветы и насекомые, чучела и шкуры животных, вещи умерших родственников притягивают неживую энергетику, что значит, что такие вещи хранить в доме не стоит. Даже если они "ну очень красивые" и "жалко выбрасывать".

— ракушки, засушенные цветы и насекомые, чучела и шкуры животных, вещи умерших родственников притягивают неживую энергетику, что значит, что такие вещи хранить в доме не стоит. Даже если они "ну очень красивые" и "жалко выбрасывать". Подарки с негативной энергией — презенты от неприятных вам людей, или подозрительные сюрпризы лучше выбросить, ведь они могут быть заряжены негативом. Расставайтесь с ними без сожаления

— презенты от неприятных вам людей, или подозрительные сюрпризы лучше выбросить, ведь они могут быть заряжены негативом. Расставайтесь с ними без сожаления Старые вещи — особенно старая мебель. От нее просто необходимо избавляться в первую очередь. А после выбросите всю ненужную одежду. Все эти вещи пропитаны негативом, поэтому пользы от них вам не будет.

— особенно старая мебель. От нее просто необходимо избавляться в первую очередь. А после выбросите всю ненужную одежду. Все эти вещи пропитаны негативом, поэтому пользы от них вам не будет. Картины с изображением природы — но не все. Обратите на варианты, где изображена "стоячая" вода, то есть болото или поросшее озеро. Такие картины негативно сказываются на финансовом положении. Лучше заменить их на фото цветов, особенно пионов.

Ранее "Телеграф" писал, почему нельзя держать в доме треснувшее или разбитое зеркало.