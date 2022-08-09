Краще замінити електричним: чому не можна використовувати чайник зі свистком у квартирі

З чайниками пов’язано чимало різних прикмет і забобонів.

Кожен знає прикмету, що в будинку свистіти не можна, адже тоді не буде грошей, а чи це стосується чайника зі свистком? Адже за фактом ніхто з домочадців не свистить, а він так. У чайника грошей не буде, чи це все ж таки переходить на його господарів? Відповідь на це питання читайте далі.

Так, "правило" про заборону свисту в будинку відноситься і до побутових предметів, пише Ukr.Media. І якщо в будинку буде чути свист, навіть від чайника, то добробут і багатство обминатиме вас стороною. Тому бажано використовувати чайник без свистка або замінити його на варіант, в якому про закипання води повідомлятиме дзвін кришечки на носику.

Прикмети про чайник зі свистком

Крім свисту чайник також може видавати різні звуки або мелодії. Багато з них дуже приємні на слух і можуть подобатися господарям. Кожен із цих звуків також має велике значення, і може означати різні зміни у житті та кар’єрі. Якими саме визначає мелодія:

якщо це приємний звук – слід очікувати добрих життєвих змін;

якщо дратівливий – будуть негативні зміни.

Раніше "Телеграф" писав, чому не можна пити чай із ложкою у гуртку.