Лучше заменить на электрический: почему нельзя использовать чайник со свистком в квартире

С чайниками связано немалое количество разных примет и предрассудков.

Каждый знает примету, что в доме свистеть нельзя, ведь тогда не будет денег, а касается ли это чайника со свистком? Ведь по факту никто из домочадцев не свистит, а он да. У чайника денег не будет, или это все же переходит на его хозяев? Ответ на этот вопрос — читайте далее.

Да, "правило" о запрете свиста в доме относится и к бытовым предметам, пишет Ukr.Media. И если в доме будет слышен свист, даже от чайника, то благополучие и богатство будет обходить вас стороной. Поэтому желательно использовать чайник без свистка или заменить его на вариант, в котором о закипании воды будет сообщать колокол крышечки на носике.

Приметы про чайник со свистком

Помимо свиста чайник также может издавать и разные звуки или мелодии. Многие из них очень даже приятные на слух и могут нравиться хозяевам. Каждый из этих звуков также имеет большое значение, и может означать разные изменения в жизни и карьере. Какими именно определяет мелодия:

если это приятный звук – следует ожидать хороших жизненных изменений;

если раздражительный – будут отрицательные изменения.

Ранее "Телеграф" писал, почему нельзя пить чай с ложкой в кружке.