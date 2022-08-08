Сулит не только счастье: о чем "говорит" разбитая чашка

Если дома часто бьются чашки, то обычно это говорит о накоплении негативной энергетики.

Посуда разбивается к счастью — наверняка не раз каждый слышал это от мамы или бабушки. Однако это не совсем так и разбитая посуда может иметь много других толкований. Более того, толкования приметы разное для мужчин и женщин.

Разбитая чашка может свидетельствовать как об удаче, так и о неприятностях, пишет meta. Однако чтобы точнее понять, что же вас ждет, нужно также обратить внимание и на ситуацию, как это случилось, и кто чашку разбил.

Приметы о разбитой чашке: значение для мужчин и женщин

Если холостой парень или девушка нечаянно разбивает чашку, значит, что вскоре будет свадьба.

Для обрученной девушки — разбитая чашка не предвещает ничего приятного, особенно, если она была подарена женихом. Это может быть даже разрыв помолвки.

Если чашку разбила замужняя женщина — то это знак, что возле ее супруга крутится потенциальная разлучница. То же значение и для женатого мужчины.

Если ребенок выронил чашку из рук, и она разлетелась на мелкие кусочки — это может сигнализировать о сглазе или порче.

Посторонний нечаянно разбивает вашу чашку или стакан — сулит полосу неудач, которые не будут иметь серьезных последствий.

Пустая чашка, которую случайно скинули со стола, предупреждает о мелких неприятностях и разочарованиях. А вот если полную чашку столкнула женщина, то это предвещает неприятности, которые коснутся всех членов семье, и особенно ее. А для мужчины — это добрый знак: его ждет большая прибыль и удача в делах.

Если в чашке/стакане был алкоголь, то работает "правило": чем крепче пролитый напиток — тем более серьезная неудача вас ждет.

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