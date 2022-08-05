Чому не можна виходити заміж у короткій весільній сукні: поради, які стануть у нагоді нареченим

Сукня нареченої обов’язково має бути цільною, без розрізів та вирізів.

Весілля — це один із найважливіших днів у житті кожної дівчини, і всі наречені хочуть, щоб цей день пройшов ідеально. Особливе значення у день одруження відіграє весільну сукню. Кожна наречена може вибрати собі той варіант, який їй до душі, проте до деяких прикмет все ж таки краще прислухатися, щоб зі своїм чоловіком прожити разом до Золотого весілля, а то й до Залізного.

Щоб у сімейному житті все склалося якнайкраще і воно було безхмарним і довгим, важливо знати, від якого вбрання краще відмовитися, а також, що категорично не можна робити з весільною сукнею. Таких прийме небагато, але вони дуже важливі, пише Ukr.Media.

Яку весільну сукню не можна одягати

Колір — ви можете вибрати будь-який, крім двох відтінків. Варто відмовитися від кольору жалоби – чорного, а також від кольору агресії – червоного. Згідно з прикметами такі відтінки можуть призвести до швидкого розриву відносин.

Довжина — сукня не повинна бути короткою. Якщо вірити прикметам, то таким самим коротким тоді буде й спільне життя.

Декор — сукня не повинна мати глибоке декольте та розрізи. Це допоможе уникнути пристріту.

Що не можна робити з весільною сукнею

Весільну сукню не можна купувати з рук, брати на прокат, позичати на якийсь час у подруг.

Весільну сукню не можна купувати разом із нареченим, не можна йому показувати чи приміряти.

Категорично не можна нікому давати міряти свою весільну сукню, та й до весілля без особливої потреби не потрібно її вдягати.

Весільну сукню не можна продавати, дарувати, давати ганьбити, а також передавати у спадок.

Раніше "Телеграф" писав, що, згідно з прикметами, не можна робити жінці під час вагітності.