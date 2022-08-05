Почему нельзя выходить замуж в коротком свадебном платье: советы, которые пригодятся невестам

Платье невесты обязательно должно быть цельным, без разрезов и вырезов.

Свадьба — это один из самых важных дней в жизни каждой девушки, и все невесты хотят чтобы этот день прошел идеально. Особое значение в день бракосочетания играет свадебное платье. Каждая невеста может выбрать себе тот вариант, который ей по душе, однако к некоторым приметам все же лучше прислушаться, чтобы со своим супругом прожить вместе до Золотой свадьбы, а то и до Железной.

Чтобы в семейной жизни все сложилось наилучшим образом и оно было безоблачным и длинным, важно знать, от какого наряда лучше отказаться, а также, что категорически нельзя делать со свадебным платьем. Таких примет немного, но они очень важны, пишет Ukr.Media.

Какое свадебное платье нельзя надевать

Цвет — вы можете выбрать любой, кроме двух оттенков. Стоит отказаться от цвета траура — черного, а также от цвета агрессии — красного. Согласно приметам, такие оттенки могут привести к быстрому разрыву отношений.

Длина — платье не должно быть коротким. Если верить приметам, то такой же короткой тогда будет и совместная жизнь.

Декор — платье не должно иметь глубокое декольте и разрезы. Это поможет избежать сглаза.

Что нельзя делать со свадебным платьем

Свадебное платье нельзя покупать из рук, брать на прокат, одалживать на время у подруг.

Свадебное платье нельзя покупать вместе с женихом, нельзя ему показывать или примерять.

Категорически нельзя никому давать мерить свое свадебное платье, да и до свадьбы без особой надобности не нужно его надевать.

Свадебное платье нельзя продавать, дарить, давать поносить, а также передавать по наследству.

Ранее "Телеграф" писал, что, согласно приметам, нельзя делать женщине во время беременности.