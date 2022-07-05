Чому незаміжнім дівчатам не можна заводити кота: чим тварина може зашкодити

Виявляється, ця мила тварина може нашкодити своїй незаміжній господині.

Часто, особливо коли людина живе одна, щоб не було сумно і нудно, багато хто заводить собі домашнього вихованця. Це може бути кошеня, щеня, папуга, гризун або навіть якась екзотична тварина. Проте, згідно з народними прикметами, дівчатам, які не одружилися, категорично не можна заводити кота, а це один із найпопулярніших домашніх вихованців. Зазначимо, що прикмет про котів у народі дуже багато, і не всі вони позитивні.

Про те, чому самотнім дівчатам не варто заводити кошеня, пише Ukr.Media. У народі вірять, що господині котів малоймовірно, що колись вийдуть заміж.

Чому незаміжнім дівчатам не можна заводити кота

Вінець безшлюбності — вважається, що якщо в незаміжньої дами є кіт, то він "відлякуватиме" всіх кавалерів і наречених від своєї господині. Чоловіки не зможуть подолати ревнощі до тварини.

Помилковий шлях — здавна вважалося, що кішка — це "атрибут" відьми, що автоматично означає не зовсім праведний спосіб життя. Тому в народі і з’явилася прикмета, що власниці котів можуть "збитися зі свого шляху" і піти кривою доріжкою.

— здавна вважалося, що кішка — це "атрибут" відьми, що автоматично означає не зовсім праведний спосіб життя. Тому в народі і з’явилася прикмета, що власниці котів можуть "збитися зі свого шляху" і піти кривою доріжкою. Самотність — попри приказку "той у кого є кіт, ніколи не буде самотній", жінки, які мають цього вихованця, таки будуть одні. Через те, що вся увага приділятиметься вихованцю, дівчині стане все складніше налагоджувати зв’язки з соціумом, і тим більше будувати стосунки з чоловіками.

"Телеграф" раніше писав про породи кішок, які підходять для сімей з дітьми. Одним із важливих факторів комфортного спільного існування є подібні графіки сну. Кота можна привчити спати ночами.