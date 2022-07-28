Тривога з "полуничкою": у Києві парочка зайнялася інтимом на балконі багатоповерхівки (18+)

Парочку помітили в одному з районів столиці

Після гучної історії в Одесі, де пара публічно зайнялася сексом на пляжі, подібний випадок стався й у місті Києві, де на балконі однієї зі столичних багатоповерхівок дівчина та хлопець вдалися до плотських втіх прямо під час ранкової повітряної тривоги.

Як повідомляють місцеві Телеграм-канали, які опублікували відео, курйозний випадок було зафіксовано в одному з будинків, розташованих у Печерському районі міста. Судячи з кадрів, які ширяться в мережі, закоханих не турбували ані сторонні погляди, ані масовий ракетний обстріл Київської області з боку сусідньої Білорусі. Інтим між ними відбувався на очах у всіх, тож очевидцям вдалося зафіксувати його на камеру. Вочевидь, кияни знайшли ще один спосіб, як знімати стрес через війну в країні.

"Комусь тривога, а комусь "кохання". Пишуть, що це на Печерську. Звуки повітряної тривоги ще ніколи не були такими", — пише "Київський движ".

Варто відзначити, що з етичних міркувань ми не можемо опублікувати відео 18+ на сайті, тож його можна переглянути у Телеграм-каналі "Black" за ЦИМ ПОСИЛАННЯМ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Миколаєві двоє поліцейських, керівник одного з відділків та його підлегла, зайнялися сексом у басейні, незважаючи на те, що за їх інтимом слідкували й інші відпочивальники, яким вдалося зняти негідну поведінку представників правоохоронних органів. Коли справа набула розголосу, за цим фактом було відкрито службове розслідування.