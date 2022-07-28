Тревога с "клубничкой": в Киеве парочка занялась интимом на балконе многоэтажки (18+)

Парочку заметили в одном из районов столицы

После громкой истории в Одессе, где пара публично занялась сексом на пляже, подобный случай произошел и в городе Киеве, где на балконе одной из столичных многоэтажек девушка и парень прибегли к плотским утехам прямо во время утренней воздушной тревоги.

Как сообщают местные телеграммы, опубликовавшие видео, курьезный случай был зафиксирован в одном из домов, расположенных в Печерском районе города. Судя по распространяющимся в сети кадрам, влюбленных не беспокоили ни посторонние взгляды, ни массовый ракетный обстрел Киевской области со стороны соседней Беларуси. Интим между ними происходил на глазах у всех, так что очевидцам удалось зафиксировать его на камеру. Очевидно, киевляне нашли еще один способ снимать стресс из-за войны в стране.

"Кому-то тревога, а кому-то "любовь". Пишут, что это на Печерске. Звуки воздушной тревоги еще никогда не были такими", — пишет "Киевский движ".

Стоит отметить, что по этическим соображениям мы не можем опубликовать видео 18+ на сайте, поэтому его можно просмотреть в Телеграмм-канале "Black" по этой ссылке.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Николаеве двое полицейских, руководитель одного из участков и его подчиненная, занялись сексом в бассейне, несмотря на то, что за их интимом следили и другие отдыхающие, которым удалось снять недостойное поведение представителей правоохранительных органов. Когда дело получило огласку, по этому факту было открыто служебное расследование.