Не розбавляйте чай водою, якщо не хочете упустити удачу: популярні прикмети, пов’язані з чаєм

Варто знати, чого очікувати у майбутньому залежно від того, який чай був розведений

Якісний чай — продукт, який зміцнює імунітет і допомагає від застуд у холодну пору року. З цим напоєм пов’язано багато прикмет та забобонів.

Більшість із нас має, на перший погляд, невинну звичку розбавляти водою чай, щоб зробити напій холоднішим. Однак така дія може загрожувати розладом у стосунках з навколишніми людьми, пише rsute.

Прикмета свідчить, що якщо розбавляти гарячий чай холодною водою, то в сім’ї можуть виникнути непорозуміння і може статися розставання з коханою людиною.

По-різному прикмета також тлумачиться залежно від того, який чай розбавляється:

Чорний. З коханою людиною можна посваритися.

З коханою людиною можна посваритися. Зелений. З колегою по роботі можуть виникнути конфліктні ситуації.

З колегою по роботі можуть виникнути конфліктні ситуації. Каркаде. Високий ризик посваритися з батьками.

Високий ризик посваритися з батьками. Трав’яний. Зі знайомими можуть виникати неприємні ситуації.

Зі знайомими можуть виникати неприємні ситуації. З добавками. Конфлікт може статися з незнайомою людиною.

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Раніше "Телеграф" писав, чому не можна пити чай із ложкою у чашці.