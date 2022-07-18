Не розбавляйте чай водою, якщо не хочете упустити удачу: популярні прикмети, пов’язані з чаєм
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Варто знати, чого очікувати у майбутньому залежно від того, який чай був розведений
Якісний чай — продукт, який зміцнює імунітет і допомагає від застуд у холодну пору року. З цим напоєм пов’язано багато прикмет та забобонів.
Більшість із нас має, на перший погляд, невинну звичку розбавляти водою чай, щоб зробити напій холоднішим. Однак така дія може загрожувати розладом у стосунках з навколишніми людьми, пише rsute.
Прикмета свідчить, що якщо розбавляти гарячий чай холодною водою, то в сім’ї можуть виникнути непорозуміння і може статися розставання з коханою людиною.
По-різному прикмета також тлумачиться залежно від того, який чай розбавляється:
- Чорний. З коханою людиною можна посваритися.
- Зелений. З колегою по роботі можуть виникнути конфліктні ситуації.
- Каркаде. Високий ризик посваритися з батьками.
- Трав’яний. Зі знайомими можуть виникати неприємні ситуації.
- З добавками. Конфлікт може статися з незнайомою людиною.
Раніше "Телеграф" писав, чому не можна пити чай із ложкою у чашці.