Гроші поллються рікою: прикмети, які притягують до будинку багатство
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 2760
Не просто так у народі існує безліч грошових прикмет.
Дуже часто причиною бідності та невміння правильно розпоряджатися грошима є не різні забобони, а ми самі й наші звички. Багатство приходити тільки до тих людей, які вміють заробляти та розпоряджатися грошима, а також знають усі особливості їхнього правильного зберігання, що також немало важливо.
Однак, крім цього, важливу роль у залученні фінансового добробуту є прикмети, пише видання "Так просто". Якщо дотримуватися всіх цих "правил", то ви можете розраховувати на поліпшення своїх фінансів дуже швидко.
Прикмети, які притягують гроші
- Щоб залучити до будинку достаток, потрібно покласти під скатертину столу купюру, яку не можна витрачати.
- Також можна покласти монетку під килимок біля вхідних дверей. Проте варто пам’ятати, що монета, що лежить орлом нагору, приваблює гроші, а орлом униз — відштовхує. Це також варто пам’ятати і тоді, коли підіймаєте монети із землі.
- У гаманці завжди має бути хоч трохи грошей.
- У будинку не повинно бути поточних кранів або поламаних бочків від унітаза — це обіцяє зникнення грошей.
- Щоб гроші завжди водилися, йдучи з дому, треба залишати на дзеркалі купюру.
- Не можна одразу витрачати зарплату — гроші мають переночувати вдома.
- Якщо пофарбувати віник у червоний колір і поставити його в кутку кімнати, то, згідно з народними прикметами, весь рік у будинку будуть водитись гроші.
Раніше, "Телеграф" писав про речі, здатні відлякувати удачу та гроші. Що не можна зберігати в будинку, щоб не накликати на себе лихо — читайте у нашому матеріалі.
Також ми писали, які кімнатні рослини стануть вам справжніми "зеленими друзями" і будуть притягувати до будинку лише позитив, успіх та добробут.