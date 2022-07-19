Гроші поллються рікою: прикмети, які притягують до будинку багатство

Не просто так у народі існує безліч грошових прикмет.

Дуже часто причиною бідності та невміння правильно розпоряджатися грошима є не різні забобони, а ми самі й наші звички. Багатство приходити тільки до тих людей, які вміють заробляти та розпоряджатися грошима, а також знають усі особливості їхнього правильного зберігання, що також немало важливо.

Однак, крім цього, важливу роль у залученні фінансового добробуту є прикмети, пише видання "Так просто". Якщо дотримуватися всіх цих "правил", то ви можете розраховувати на поліпшення своїх фінансів дуже швидко.

Прикмети, які притягують гроші

Щоб залучити до будинку достаток, потрібно покласти під скатертину столу купюру, яку не можна витрачати.

Також можна покласти монетку під килимок біля вхідних дверей. Проте варто пам’ятати, що монета, що лежить орлом нагору, приваблює гроші, а орлом униз — відштовхує. Це також варто пам’ятати і тоді, коли підіймаєте монети із землі.

У гаманці завжди має бути хоч трохи грошей.

У будинку не повинно бути поточних кранів або поламаних бочків від унітаза — це обіцяє зникнення грошей.

Щоб гроші завжди водилися, йдучи з дому, треба залишати на дзеркалі купюру.

Не можна одразу витрачати зарплату — гроші мають переночувати вдома.

Якщо пофарбувати віник у червоний колір і поставити його в кутку кімнати, то, згідно з народними прикметами, весь рік у будинку будуть водитись гроші.

Раніше, "Телеграф" писав про речі, здатні відлякувати удачу та гроші. Що не можна зберігати в будинку, щоб не накликати на себе лихо — читайте у нашому матеріалі.

Також ми писали, які кімнатні рослини стануть вам справжніми "зеленими друзями" і будуть притягувати до будинку лише позитив, успіх та добробут.