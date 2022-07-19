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Гроші поллються рікою: прикмети, які притягують до будинку багатство

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Перевірені часом грошові прикмети працюють на 100% Новина оновлена 19 липня 2022, 11:56
Перевірені часом грошові прикмети працюють на 100%

Не просто так у народі існує безліч грошових прикмет.

Дуже часто причиною бідності та невміння правильно розпоряджатися грошима є не різні забобони, а ми самі й наші звички. Багатство приходити тільки до тих людей, які вміють заробляти та розпоряджатися грошима, а також знають усі особливості їхнього правильного зберігання, що також немало важливо.

Однак, крім цього, важливу роль у залученні фінансового добробуту є прикмети, пише видання "Так просто". Якщо дотримуватися всіх цих "правил", то ви можете розраховувати на поліпшення своїх фінансів дуже швидко.

Прикмети, які притягують гроші

  • Щоб залучити до будинку достаток, потрібно покласти під скатертину столу купюру, яку не можна витрачати.
  • Також можна покласти монетку під килимок біля вхідних дверей. Проте варто пам’ятати, що монета, що лежить орлом нагору, приваблює гроші, а орлом униз — відштовхує. Це також варто пам’ятати і тоді, коли підіймаєте монети із землі.
  • У гаманці завжди має бути хоч трохи грошей.
  • У будинку не повинно бути поточних кранів або поламаних бочків від унітаза — це обіцяє зникнення грошей.
  • Щоб гроші завжди водилися, йдучи з дому, треба залишати на дзеркалі купюру.
  • Не можна одразу витрачати зарплату — гроші мають переночувати вдома.
  • Якщо пофарбувати віник у червоний колір і поставити його в кутку кімнати, то, згідно з народними прикметами, весь рік у будинку будуть водитись гроші.

Раніше, "Телеграф" писав про речі, здатні відлякувати удачу та гроші. Що не можна зберігати в будинку, щоб не накликати на себе лихо — читайте у нашому матеріалі.

Також ми писали, які кімнатні рослини стануть вам справжніми "зеленими друзями" і будуть притягувати до будинку лише позитив, успіх та добробут.

Теги:
#Гроші #Прикмети #Багатство #Народні прикмети