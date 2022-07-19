Деньги польются рекой: приметы, которые притягивают в дом богатство
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Не просто так в народе существует множество денежных примет.
Очень часто причиной бедности и неумения правильно распоряжаться деньгами являются не различные суеверия, а мы сами и наши привычки. Богатство приходить только к тем людям, которые умеют зарабатывать и распоряжаться деньгами, а также знают все особенности их правильного хранения, что также немало важно.
Однако помимо этого, важную роль в привлечении финансового благополучия являются приметы, пишет издание "Так просто". Если соблюдать все эти "правила", то вы можете рассчитывать на улучшение своих финансов очень быстро.
Приметы, которые притягивают деньги
- Чтобы привлечь в дом достаток, нужно положить под скатерть стола купюру, которую нельзя тратить.
- Также можно положить монетку под коврик у входной двери. Однако стоит помнить, что монета, лежащая орлом вверх, привлекает деньги, а орлом вниз — отталкивает. Это также стоит помнить также и тогда, когда поднимаете монетки с земли.
- В кошельке всегда должно быть хоть немного денег.
- В доме не должно быть текущих кранов или поломанных бочков от унитаза — это сулит пропажу денег.
- Чтобы деньги всегда водились, уходя из дома, нужно оставлять на зеркале купюру.
- Нельзя сразу тратить зарплату — деньги должны переночевать дома.
- Если выкрасить веник в красный цвет и поставить его в углу комнаты, то, согласно народным приметам, весь год в доме будут водиться деньги.
Ранее, "Телеграф" писал о вещах, способных отпугивать удачу и деньги. Что нельзя хранить в доме, чтобы не навлечь на себя беду — читайте в нашем материале.
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