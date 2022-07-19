Деньги польются рекой: приметы, которые притягивают в дом богатство

Не просто так в народе существует множество денежных примет.

Очень часто причиной бедности и неумения правильно распоряжаться деньгами являются не различные суеверия, а мы сами и наши привычки. Богатство приходить только к тем людям, которые умеют зарабатывать и распоряжаться деньгами, а также знают все особенности их правильного хранения, что также немало важно.

Однако помимо этого, важную роль в привлечении финансового благополучия являются приметы, пишет издание "Так просто". Если соблюдать все эти "правила", то вы можете рассчитывать на улучшение своих финансов очень быстро.

Приметы, которые притягивают деньги

Чтобы привлечь в дом достаток, нужно положить под скатерть стола купюру, которую нельзя тратить.

Также можно положить монетку под коврик у входной двери. Однако стоит помнить, что монета, лежащая орлом вверх, привлекает деньги, а орлом вниз — отталкивает. Это также стоит помнить также и тогда, когда поднимаете монетки с земли.

В кошельке всегда должно быть хоть немного денег.

В доме не должно быть текущих кранов или поломанных бочков от унитаза — это сулит пропажу денег.

Чтобы деньги всегда водились, уходя из дома, нужно оставлять на зеркале купюру.

Нельзя сразу тратить зарплату — деньги должны переночевать дома.

Если выкрасить веник в красный цвет и поставить его в углу комнаты, то, согласно народным приметам, весь год в доме будут водиться деньги.

Ранее, "Телеграф" писал о вещах, способных отпугивать удачу и деньги. Что нельзя хранить в доме, чтобы не навлечь на себя беду — читайте в нашем материале.

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