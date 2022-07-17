Можна завдати непоправної шкоди: чому не можна зберігати старі календарі
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Така звичка може дуже нашкодити.
Часто багато людей не викидають старі календарі, адже на них намальовані красиві картинки, або як хобі. Однак, як виявилося, таке захоплення може лише нашкодити. Згідно з народними прикметами та забобонами, зберігати календарі та календарики за минулі роки — категорично не можна.
Як повідомляє Ukr.Media, на це є 5 основних "причин". Знаючи б ці прикмети раніше, ви б давно відмовилися від зберігання таких речей, і вже б їх позбулися.
Чому не можна зберігати старі календарі
- Час зупиниться — календарі за минулі роки начебто зупиняють протягом життя в тих роках, і через це нічого нового не відбуватиметься. А всі важливі справи стоятимуть на одному місці.
- Притягнеться негатив – будь-які старі речі зберігають у собі не лише позитивні спогади та енергетику, а й негативну. Старі календарі – не виняток. Вони псуватимуть всю енергетику в будинку, приносячи поганий настрій.
- Душа не здобуде спокою — якщо ви зберігаєте того року календар, коли у вас хтось помер, то він продовжуватиме зберігати енергетику померлого. Через це його душа не зможе знайти спокій.
- Поява домовика — він прийде, щоб "прибирати" всі непотрібні речі та папери, у тому числі й старі календарі. Тому не варто дивуватися, якщо речі будуть не на звичних для них місцях.
- Мода на розхламлення — у моду вже давно прийшов мінімалізм в інтер’єрі, тому торішні календарі – це та річ, якої слід позбавитися насамперед.
Раніше "Телеграф" писав, що народні прикмети говорять про рушники, розвішані на дверях.