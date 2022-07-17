Можна завдати непоправної шкоди: чому не можна зберігати старі календарі

Така звичка може дуже нашкодити.

Часто багато людей не викидають старі календарі, адже на них намальовані красиві картинки, або як хобі. Однак, як виявилося, таке захоплення може лише нашкодити. Згідно з народними прикметами та забобонами, зберігати календарі та календарики за минулі роки — категорично не можна.

Як повідомляє Ukr.Media, на це є 5 основних "причин". Знаючи б ці прикмети раніше, ви б давно відмовилися від зберігання таких речей, і вже б їх позбулися.

Чому не можна зберігати старі календарі

Час зупиниться — календарі за минулі роки начебто зупиняють протягом життя в тих роках, і через це нічого нового не відбуватиметься. А всі важливі справи стоятимуть на одному місці.

Притягнеться негатив – будь-які старі речі зберігають у собі не лише позитивні спогади та енергетику, а й негативну. Старі календарі – не виняток. Вони псуватимуть всю енергетику в будинку, приносячи поганий настрій.

Душа не здобуде спокою — якщо ви зберігаєте того року календар, коли у вас хтось помер, то він продовжуватиме зберігати енергетику померлого. Через це його душа не зможе знайти спокій.

Поява домовика — він прийде, щоб "прибирати" всі непотрібні речі та папери, у тому числі й старі календарі. Тому не варто дивуватися, якщо речі будуть не на звичних для них місцях.

Мода на розхламлення — у моду вже давно прийшов мінімалізм в інтер’єрі, тому торішні календарі – це та річ, якої слід позбавитися насамперед.

Раніше "Телеграф" писав, що народні прикмети говорять про рушники, розвішані на дверях.