Чому в гостях не можна лягати на ліжко та допомагати мити посуд

Ці дії можуть серйозно нашкодити і вам, і вашим друзям чи родичам.

У світі існує безліч різних прикмет та забобонів на різну тематику та під різні ситуації. Також вони бувають як позитивні, і негативні. Вірити в них чи ні – це особиста справа кожного. Але не варто забувати, що вони вигадані не просто так — все це спостереження. Наприклад прикмета про вішання рушника на двері пішла від стародавньої традиції, пов’язаної з похороном.

Такі самі прикмети є і для походу в гості. Крім "традиційних" правил поведінки та пристойності в гостях, бажано не порушувати і деякі заборони. Згідно з забобонами, ці дії можуть нашкодити не тільки вам, а й господарям будинку, пише Ukr.Media.

Що не можна робити в гостях згідно з народними прикметами

Мити посуд і підмітати . З одного боку, це допомога господині будинку, але такими діями ви забираєте чужий негатив і залучаєте у своє життя проблеми у фінансовій сфері.

. З одного боку, це допомога господині будинку, але такими діями ви забираєте чужий негатив і залучаєте у своє життя проблеми у фінансовій сфері. Ставити сумку на підлогу — у такий спосіб ви передаєте господарям проблеми з грошима.

Лягати на ліжко — окрім того, що це негарно, також ви можете серйозно зіпсувати стосунки між господарями: вони почнуть частіше сваритися та конфліктувати. Щобільше, вони можуть навіть розійтися.

— окрім того, що це негарно, також ви можете серйозно зіпсувати стосунки між господарями: вони почнуть частіше сваритися та конфліктувати. Щобільше, вони можуть навіть розійтися. Змахувати крихти зі столу — така дія, особливо якщо це робити рукою, руйнує добробут в будинку.

— така дія, особливо якщо це робити рукою, руйнує добробут в будинку. Свистіти — напевно, всі знають, що це до безгрошів’я.

Раніше "Телеграф" писав, які кімнатні рослини не варто тягнути в будинок, оскільки вони приваблюють біди, хвороби та проблеми.