Можно нанести непоправимый вред: почему нельзя хранить старые календари

Такая привычка может очень сильно навредить.

Часто многие люди не выбрасывают старые календари, ведь на них нарисованные красивые картинки, или же в качестве хобби. Однако, как оказалось, такое увлечение, может лишь навредить. Согласно народным приметам и суевериям, хранить календари и календарики за прошедшие года — категорически нельзя.

Как сообщает Ukr.Media, на это есть 5 основных "причин". Зная бы эти приметы раньше, вы бы давно отказались от хранения таких вещей, и уже бы от них избавились.

Почему нельзя хранить старые календари

Время остановится — календари за прошлые года как будто останавливают течение жизни в тех годах, и из-за этого не будет происходить ничего нового. А все важные дела будут стоять на одном месте.

Читайте также: Категория Lifestyle Plus Почему в гостях нельзя ложиться на кровать и помогать мыть посуду Эти действия могут серьезно навредить и вам, и вашим друзьям или родственникам.

Притянется негатив — любые старые вещи хранят в себе не только положительные воспоминания и энергетику, но и негативную. Старые календари — не исключение. Они будут портить всю энергетику в доме, принося плохое настроение.

Душа не обретет покой — если вы храните календарь того года, когда у вас кто-то умер, то он будет продолжать сохранять энергетику усопшего. Из-за этого его душа не сможет обрести покой.

Появление домового — он придет, чтобы "по убирать" все ненужные вещи и бумаги, в том числе и старые календари. Потому не стоит удивляться, если вещи окажутся не на привычных для них местах.

Мода на расхламление — в моду уже давно пришел минимализм в интерьере, поэтому прошлогодние календари – это та вещь, от которой следует избавиться в первую очередь.

Ранее "Телеграф" писал, что народные приметы говорят про полотенца, развешанных на дверях.