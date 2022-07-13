Хворий путін чи ні? Українська цілителька дала відповідь

Цілителька розповіла про здоров’я російського диктатора і дала прогноз про майбутнє України

На тлі численних чуток про те, що російський диктатор володимир путін нібито хворий, багато людей як в Україні, так і за її межами задавалися питанням про те, чи можуть його хвороби стати причиною смерті чи відставки. При цьому свою думку озвучують не лише особи, які володіють інсайдерською інформацією, а й різноманітні ворожки та екстрасенси.

Як зазначається у підписі до відео, оприлюдненому в одному з телеграм-каналів, дати свій прогноз вирішила "старійшина" українських та європейських відьом, цілителька, яка проживає в Італії та лікує дітей із ДЦП.

Вона провела стародавній ритуал виливання воском і розповіла про те, що чекає на Україну і чи справді путін хворий.

За її словами, причина російського вторгнення криється в заздрощі, оскільки навіть попри всі проблеми України люди тут жили набагато краще, ніж у Росії.

Також цілителька зазначила, що бачить, що запеклі бої будуть "згори до низу Україною, аж до Криму". Потім вона додала, що у Криму вони теж будуть.

Прокоментувала вона здоров’я російського диктатора.

"Я не бачу, щоб путін помер чи хворий, — це фейк, щоб думали, що йому нічого втрачати. Вони дуже хочуть переговорів", — сказала вона і додала, що переговори відбудуться, але вірити росіянам не можна.

Зрештою, каже жінка, Україна все одно переможе.

"І найцікавіше — я бачу очищений Схід. Схід очиститься — 100%", — сказала вона.

Як повідомлялося раніше, відомий астролог Влад Росс розповів, що вже в серпні на росію чекає важкий місяць, який може закінчитися смертю диктатора.