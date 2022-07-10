Піде в безодню: астролог розповів, як помре путін

Астролог розповів, що на росію чекає нелегка пора

На тлі безлічі чуток про хвороби російського диктатора володимира путіна, багато хто почав вдаватися в питання про те, коли той залишить керівний пост. Дехто вважає, що це може статися вже дуже скоро.

Як розповів в інтерв’ю Уніан відомий астролог Влад Росс, у серпні на росію чекає дуже важкий місяць, який може закінчитися смертю російського диктатора.

"З середини липня по середину вересня Марс перебуватиме в "будинку" влади рф. Це говорить про вбивства і повалення. Між 8 і 16 серпня буде ще й повний місяць, виходить певна хрестова ситуація", — сказав він.

За словами Росса, саме серпень є тим місяцем, коли путіна можуть повалити, а до 7 жовтня його взагалі може "не стати".

При цьому він каже, що про смерть путіна є навіть ціле пророцтво, яке дав один середньовічний чернець.

"Монах, який жив у Середньовіччі, сказав, що карлик буде правити на троні після титана, і піде у безодню. А безодня — це вода", — каже астролог.

За його словами, для путіна все почалося з підводного човна, очевидно маючи на увазі "Курськ", який затонув у Баренцевому морі 2000 року. Тому, каже він, є ймовірність, що закінчиться для російського диктатора тим, що його втоплять.

Як повідомлялося раніше, у ЗМІ повідомлялося, що у путіна може бути цілий букет захворювань, серед яких найстрашнішим діагнозом є онкологія. Однак який саме орган їй піддається, більшість так і не змогла визначитися.

При цьому деякі впевнені, що рак міг почати прогресувати у диктатора через травму спини, яку той отримав через свою любов до кінного спорту.