Когда умрет путин: экстрасенсы дали прогноз

Экстрасенсы говорят, что смерть российского диктатора может наступить уже в скором времени

На фоне многочисленных слухов о тяжелых болезнях российского диктатора владимира путина у многих возникает вопрос о том, может ли случиться так, что недуги станут причиной его кончины или, по крайней мере, отставки.

При этом поучаствовать в размышлениях на эту тему решили присоединиться не только политологи и аналитики, но и адепты разных мистических практик, вроде шаманов, оккультистов и астрологов.

Так экстрасенс и таролог Макс Гордеев в эфире "Утро с Украиной" посоветовал не зацикливаться на вопросе о дате смерти путина, поскольку на его место вполне может прийти человек похуже, так как имя его преемника до сих пор не известно.

"Конечно, когда умрет путин, все будут радоваться. Но он должен умереть так, чтобы на его место не стал еще больший тиран", — сказал он.

При этом он отметил, что есть "тревожные звоночки" о том, что его может заменить действующий глава Чечни рамзан кадыров.

В то же время российский философ и оккультист Андрей Космач во время беседы с правозащитником Марком Фейгиным высказал мнение, что после весеннего коридора затмений жизнь путина подойдет к концу.

По его словам, трое лучших корифеев политической астрологии составили прогноз, согласно которому с вероятностью с 98,5% путин умрет в мае 2023 года, остальные 1,5% предполагают, что его агония затянется до августа того же года.

В свою очередь украинская мольфарка Магдалена Мочиовски, считает, что смерть путина будет не естественной, а скорее всего его "уберут".

"Я всегда говорю, что мы не можем его предвидеть, потому что он защищен. Так как я предполагаю, это один срок, то есть до года времени — и он должен умереть", — сказала она.

Вместе с тем она считает, что даже в случае смерти путина, люди об этом узнают далеко не сразу, а россиянами еще некоторое время будет править двойник.

Как сообщалось ранее, известный астролог Влад Росс рассказал, что уже в августе россию ждет тяжелый месяц, который может закончиться смертью диктатора.