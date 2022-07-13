Почему в гостях нельзя ложиться на кровать и помогать мыть посуду

Эти действия могут серьезно навредить и вам, и вашим друзьям или родственникам.

В мире существует огромное количество различных примет и суеверий на различную тематику и под разные ситуации. Также они бывают как положительные, так и негативные. Верить в них или нет — это личное дело каждого. Но не стоит забывать, что придуманы они не просто так — все это наблюдения. К примеру примета про вешанье полотенца на дверь пошла от древней традиции, связанной с похоронами.

Такие же приметы есть и для похода в гости. Помимо "традиционных" правил поведения и приличия в гостях, желательно не нарушать и некоторые запреты. Согласно суевериям, эти действия могут навредить не только вам, но и хозяевам дома, пишет Ukr.Media.

Что нельзя делать в гостях согласно народным приметам

Мыть посуду и подметать . С одной стороны — это помощь хозяйке дома, но такими действиями вы забираете чужой негатив и привлекаете в свою жизнь проблемы в финансовой сфере.

. С одной стороны — это помощь хозяйке дома, но такими действиями вы забираете чужой негатив и привлекаете в свою жизнь проблемы в финансовой сфере. Ставить сумку на пол — таким образом вы передаете хозяевам проблемы с деньгами.

Ложиться на кровать — помимо того, что это некрасиво, так вы можете серьезно испортить отношения между хозяевами: они начнут чаще ссориться и конфликтовать. Более того, они даже могут разойтись.

— помимо того, что это некрасиво, так вы можете серьезно испортить отношения между хозяевами: они начнут чаще ссориться и конфликтовать. Более того, они даже могут разойтись. Смахивать крошки со стола — такое действие, особенно если делать это рукой, разрушает благополучие в доме.

— такое действие, особенно если делать это рукой, разрушает благополучие в доме. Свистеть — наверняка все знают, что это к безденежью.

Ранее "Телеграф" писал, какие комнатные растения не стоит тащить в дом, так как они притягивают беды, болезни и проблемы.