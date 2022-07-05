путін - психопат? У російського диктатора знайшли ознаки серйозних психічних проблем

Поведінка кривавого диктатора говорить сама за себе

Останнім часом поведінка кривавого диктатора володимира путіна все більше підштовхує до думки, що він має безліч психічних розладів. З-поміж них називають деменцію, одержимість та навіть маячний розлад, однак у сукупності все це говорить про те, що путін — психопат.

Таку думку в блозі для "Укрінформу" висловив журналіст Володимир Ільченко. Опираючись на знання у галузі астропсихопатії, він виділив одразу декілька рис характеру, які підтверджують психічні проблеми путіна.

Завищене відчуття власної унікальності

Манія величі путіна настільки велика, що він вже почав відчувати себе "місіонером". Це проявляється, зокрема, у бажанні відновити СРСР, за яким кривавий диктатор так сильно сумує на публіці й навіть називає "найбільшою катастрофою минулого століття". Хоча насправді такі заяви — це продумана політтехнологія, щоб хоч якось виправдати його поведінку та амбіції.

"Для путіна важливо возвеличуватися, самостверджуватися, бундючитися, розпускати хвіст, і щоб з ним усі рахувалися. Апеляція до імперської величі росії, прирівнювання себе до Петра Першого, наслідування Гітлера (свастика, культ особи, бій за "звільнення" іншого народу) – це лише спосіб самоствердження, реалізації хворобливих амбіцій, в основі яких глибинне відчуття власної ницості. А на росію, її нікчемне, з його погляду, населення, весь "російський світ" йому начхати з високого дерева", — зазначив Володимир Ільченко.

Маніпуляції, насилля, шахрайство

Ще три риси, які чітко прослідковуються у поведінці путіна. Експерти кажуть, що всі вони притаманні виключно психопатам. Такі люди весь час брешуть, перекручують реальність, маніпулюють, перекладають провину на інших, намагаються здаватися кращими, ніж вони є.

"Це все про нього. Список корупційних діянь путіна, участь у шахрайських схемах, розкраданні, мабуть, можуть потрапити до Книги рекордів Гіннеса. Він незрівнянний і у брехні, і в перекладанні власної вини на всіх і вся, і в маніпуляціях – дрібних і великих. Цікаво, що психопатам часто вірять, навіть співчувають і вважають їх жертвами всіляких нещасть, які вони самі ж несуть. Недарма путіну так довго вдавалося тримати світ в ілюзіях щодо його могутності й сили. І навіть змушувати приймати його ж правила гри", — вказав журналіст, який досліджував поведінку кривавого диктатора.

Що вже говорити про потяг до насилля — те, що путін — садист, очевидно. Про це говорять десятки знищених міст у Чечні, Сирії, Україні, потурання вбивствам, ґвалтуванню, мародерству та інших знущань з мирного населення.

Безвідповідальність, боягузство, психічна незрілість

За словами Ільченка, путін — це взірець безвідповідальності на найвищому рівні, адже він піддав свою країну "економічній, політичній та моральній деградації", а тепер росії взагалі загрожує повна ізоляція та руйнація, адже диктатор пересварився з усім світом та вдався до погроз ядерною зброєю. Так роблять лише повні психопати, які не здатні щось прорахувати чи адекватно спланувати.

"Психопатія нерідко супроводжується фобіями та невмотивованими страхами. У путіна, наприклад, це страх за власне життя, якому загрожують уявні численні вороги. У своїх публічних виступах він завжди кипить, сповнений ненависті та сарказму й наче постійно комусь опонує, свариться з якимись невидимими супротивниками, кепкує над ними. Часто вдається до різких метафор чи стилістичних фігур, при цьому сам себе накручує ними, дратується, смикається", — підмітив журналіст.

Про психічну незрілість диктатора свідчить те, що він нездатний визнавати свої помилки й взагалі мислити такими категоріями.

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