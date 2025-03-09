В Києві закрили одразу три станції метро: загинула людина (відео)

Стало відомо, коли відновлять роботу станцій

У Києві станції метро "Вирлиця", "Бориспільська" і "Червоний хутір" закриті на вхід 9 березня. Причиною цього стало те, що пасажир потрапив під поїзд.

Про це повідомляє КП "Київський метрополітен". Там розповіли, як рухатимуться вагони метро.

"Станції метро "Вирлиця", "Бориспільська" і "Червоний хутір" закриті на вхід для пасажирів. Рух поїздів "зеленої лінії" організовано між станціями "Сирець" і "Харківська". На станції "Вирлиця" пасажир потрапив під поїзд", — йдеться у повідомленні.

На місці події працюють всі необхідні служби. У мережі поділились кадрами, де помітно, що пасажири перебувають у вагоні метро, поки рятувальники дістають тіло людини.

Згодом у КМДА написали, що пасажир загинув. А також додали, що станції "Вирлиця", "Бориспільська", "Червоний хутір"розпочнуть свою роботу завтра, 10 березня, відповідно до встановленого режиму роботи. Слідчо-оперативна група ще працює на місці інциденту.

У мережі з'явилось відео, як тіло людини дістали з-під вагона метро та виносять рятувальники на ст. метро Вирлиця.

UPD: Як повідомили в ДСНС, о 21:27 працівники метро повідомили, що людина впала під потяг на станції "Вирлиця". Рятувальники знайшли тіло чоловіка під третім вагоном приблизно в 70 метрах від платформи.

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