Маршрутку закинуло на легковушку. У Дніпрі зіштовхнулось три авто і фура (фото)

У маршрутці було 5 пасажирів

У Дніпрі сталась масштабна аварія. Одразу зіштовхнулось чотири авто: вантажівка, маршрутка, легковик та кросовер.

Як повідомляє "Суспільне", ДТП сталась на вулиці Нечуя-Левицького вдень 3 березня.

Наразі відомо, що травмована одна людина, її госпіталізували. На місці аварії працює поліція та медики. На фото, які публікують у мережі, видно, що автівки зіштовхнулись майже у лоб, а маршрутка взагалі опинилась на легковушці.

За словами водія маршрутки Сергія, вантажівка влетіла в його авто, під час зупинки на світлофорі. Він вважає, що кермувальник фури був п'яний.

"Ми зупинилися на червоне світло. Він п'яний (водій вантажівки — ред.), їхав без гальмування і в'їхав у Форд. Той під маршрутку і нас потягнуло і розвернуло. У мене в салоні було п'ять людей, вони не постраждали", — сказав він

Водночас сам водій фури каже, що в нього відмовили гальма, він не впорався з керуванням. Але питання про тверезість чоловік проігнорував.

Старший держінспектор Укртрансбезпеки Чернявський розповів, що фура рухалася з площі Старомостової у бік Мануйлівського проспекту. Перед нею їхав легковик Форд, потім маршрутний Спринтер з пасажирами та кросовер.

"Водій вантажного автомобіля не впорався з керуванням і продовжив некерований рух. Після зіткнувся з легковим автомобілем Форд, продовжив рух, затаранивши легковик під Спринтера. Потім маршрутка вдарилася в джип. Сталося це метрів 150 від мосту і він їх штовхав аж до цього місця", — зазначив він.

Старший держінспектор також підтвердив, що у маршрутці перебувало п'ятеро пасажирів, які після аварії самі з неї вибрались. Усі в задовільному стані, без травм.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на трасі біля Тернополя зіштовхнулись дві фури. Одну з них вивернуло кабіною до неба.