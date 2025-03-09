В Киеве закрыли сразу три станции метро: погиб человек (видео)

Стало известно, когда возобновят работу станций

В Киеве станции метро "Вырлица", "Бориспольская" и "Красный хутор" закрыты на вход 9 марта. Причиной тому стало то, что пассажир попал под поезд.

Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен". Там рассказали, как будут двигаться вагоны метро.

"Станции метро "Вырлица", "Бориспольская" и "Красный хутор" закрыты на вход для пассажиров. Движение поездов "зеленой линии" организовано между станциями "Сырец" и "Харьковская". На станции "Вырлица" пассажир попал под поезд", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают все необходимые службы. В сети поделились кадрами, где видно, что пассажиры находятся в вагоне метро, пока спасатели достают тело человека.

Впоследствии в КГГА написали, что пассажир погиб. А также добавили, что станции "Вырлица", "Бориспольская", "Красный хутор" начнут свою работу завтра, 10 марта, в соответствии с установленным режимом работы. Следственно-оперативная группа еще работает на месте инцидента.

В сети появилось видео, как тело человека извлекли из-под вагона метро и выносят спасатели на ст. метро Вырлица.

UPD: Как сообщили в ГСЧС, в 21:27 работники метро сообщили, что человек упал под поезд на станции "Вырлица". Спасатели обнаружили тело мужчины под третьим вагоном примерно в 70 метрах от платформы.

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