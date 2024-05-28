У Києві п'яний дідусь переверну візок з онуком: дитина постраждала (відео)

На родича склали протокол

У Києві нетверезий чоловік упав та перевернув візок із дитиною. Стався інцидент на території Київської дитячої лікарні на вулиці Алішера Навої.

Про це повідомляє Муніципальна охорона Києва. Зазначається, що співробітники служби помітили чоловіка з дитячим візком, який мав виражені ознаки алкогольного сп'яніння.

Охорона оглянула дитину та помітили синці на голові та обличчі.

"Муніципали вирішили підійти до чоловіка, який впав та перекинув візок із немовлям. Одразу піднявши дитину, вони оглянули на наявність травмування та помітили забиття м'яких тканин голови та обличчя", — йдеться у повідомленні.

На місці події працюють всі служби

Співробітники викликали швидку допомогу. З'ясувалося, що чоловік є дідусем потерпілому. З його телефону муніципали викликали матір дитини. Немовля віднесли до травматологічного відділення, де надали допомогу медики.

Після огляду дитину віддали матері. Також зазначається, що на місце події приїхала поліція і склала протокол на нетверезого чоловіка.

"Приїхав представник ювенальної поліції й взяв пояснення з матері та склав адмінпротокол за ст. 178 КУпАП на дідуся. Муніципали отримали подяку від матері немовляти за вчасне реагування та надання допомоги", — підкреслює Муніципальна охорона.

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