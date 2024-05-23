У Києві батько знущався з дочки та внуків: чоловіку загрожує строк
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Киянин може отримати покарання у вигляді 2 років тюрми
У Києві 55-річного місцевого жителя звинувачують у систематичному знущанні з дорослої доньки в присутності малолітніх онуків. Святошинська окружна прокуратура направила обвинувальний акт до суду.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура. Розгляд справи відбувається за ст. 126-1 КК України — домашнє насильство.
Чоловік бив і ображав жінку нецензурними словами. А також виганяв її разом з онуками з квартири.
"Згідно матеріалів досудового розслідування чоловік протягом тривалого часу систематично вчиняв домашнє насильство психологічного, фізичного та економічного характеру відносно своєї дорослої доньки у присутності малолітніх онуків, з якими проживає в одній квартирі", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що чоловік зловживає алкоголем. Зловмисник вже неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства.
"Обвинувачений перебуває на обліку Святошинського УП ГУ НП у м. Києві у категорії "кривдник", відносно нього вже розглядається в суді справа за фактом ухилення від проходження програми для кривдників (ст. 390-1 КК України)", — зазначає прокуратура.
Чоловіку загрожує до 2 років позбавлення волі.
Раніше "Телеграф" писав, що у Києві двоє водіїв влаштували мордобій посеред дороги. Очевидці бійки зняли її фрагмент та поділилися коротким відео у соцмережі.