У Києві батько знущався з дочки та внуків: чоловіку загрожує строк

Киянин може отримати покарання у вигляді 2 років тюрми

У Києві 55-річного місцевого жителя звинувачують у систематичному знущанні з дорослої доньки в присутності малолітніх онуків. Святошинська окружна прокуратура направила обвинувальний акт до суду.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура. Розгляд справи відбувається за ст. 126-1 КК України — домашнє насильство.

Чоловік бив і ображав жінку нецензурними словами. А також виганяв її разом з онуками з квартири.

"Згідно матеріалів досудового розслідування чоловік протягом тривалого часу систематично вчиняв домашнє насильство психологічного, фізичного та економічного характеру відносно своєї дорослої доньки у присутності малолітніх онуків, з якими проживає в одній квартирі", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що чоловік зловживає алкоголем. Зловмисник вже неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства.

"Обвинувачений перебуває на обліку Святошинського УП ГУ НП у м. Києві у категорії "кривдник", відносно нього вже розглядається в суді справа за фактом ухилення від проходження програми для кривдників (ст. 390-1 КК України)", — зазначає прокуратура.

Чоловіку загрожує до 2 років позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві двоє водіїв влаштували мордобій посеред дороги. Очевидці бійки зняли її фрагмент та поділилися коротким відео у соцмережі.