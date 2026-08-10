Сестри-близнючки майже 20 років були заручницями батька: жахливі подробиці в "Розслідуванні з Данилевичем" на SWEET.TV

Зараз дівчатам по 37 років, але вони нездатні до самостійного життя

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Майже двадцять років двоє сестер жили у зачиненому будинку, без друзів, школи, і без права навіть вийти надвір. У новому епізоді "Розслідування з Андрієм Данилевичем" на SWEET.TV продовження історії заручниць Інни та Ліни Городищенко, яких батько ізолював від світу на 20 років.

"Він нас закривав на замок. На вулицю взагалі не пускав, навіть кроку не давав зробити. Ми навіть зі спальні не виходили — він закривав нашу кімнату, щоб ми сиділи всередині. У нас була маленька кватирка, і я іноді через неї вилазила. А коли він дізнавався про це, міг ударити мене по голові й знову замкнути", — згадують сестри Городищенко.

Ліна (ліворуч) та Інна Городищенки з батьками у парку міста Лубни (2015 рік). Фото: Анна Лакиза

Мати сестер Лілія Припутень лишила дітей батькові та втекла з дому. Вона каже, чоловік бив її, принижував та забирав зарплату впродовж років. Після особливо жорстокого побиття жінка не витримала і вирішила тікати.

"На аборт я не погодилася — тоді він ударив мене вперше. Потім почав бити все частіше. З кожним днем дедалі сильніше. Я терпіла двадцять три роки. Того разу він дуже сильно побив. Вранці я поклала спортивний костюм, кілька речей і просто пішла. А куди мені було брати дітей? Я залишила їх. Я була впевнена, що він їх не зачепить", — згадує Лілія Припутень, мати Інни та Ліни.

Сьогодні дівчата, яким уже по 37 років, нездатні до самостійного життя. Без соціалізації, освіти та друзів, їхній розвиток затримався на рівні малих дітей. До кінця життя їм доведеться проходити реабілітацію та перебувати під опікою.

"Куди дивилися місцеві люди, які були поруч? Дівчата начебто народилися у всіх на очах, пішли до школи, а потім просто зникли. Слава Богу, що вони потрапили до реабілітаційного центру. Але сьогодні їм потрібна не лише допомога держави, а й підтримка всіх людей, які живуть поруч", — говорить громадська діячка, журналістка Марина Кінах.

Проте жодна людина так і не понесла відповідальності за зламані життя сестер. Адвокатка Вікторія Істоміна вважає, що відповідальність лежить не лише на батькові, а і на службі у справах дітей.

"Якби вчасно спрацювали відповідні служби, ці дівчата могли б отримати освіту, навчитися жити самостійно, працювати й створити власні сім'ї. Бездіяльність посадових осіб і батька зруйнувала життя двох чудових жінок", — наголошує Вікторія Істоміна.

Сьогодні Інна та Ліна Городищенко поступово вчаться жити у світі, який колись був для них недосяжним. Вони навчаються побутових навичок і мріють про власний дім.

Як сталося, що дві дівчини майже двадцять років залишалися заручницями власного батька, чому ніхто не зміг зупинити це раніше та чому жахливий злочин лишився непокараним?

Дивіться повне ексклюзивне розслідування "Заручниці батька" з Андрієм Данилевичем на SWEET.TV — історії, які неможливо забути.