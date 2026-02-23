Ще один теракт? У Миколаєві від вибуху постраждали поліцейські (фото)

Серед постраждалих є й ті, хто у важкому стані

У Миколаєві стався вибух на території непрацюючої АЗС. Попередньо відомо, що є постраждалі.

Про подію повідомив голова Національної поліції Іван Вигівський. Тим часом президент Володимир Зеленський наголосив, що перевіряється версія теракту.

Станом на зараз відомо, що постраждали семеро співробітників Управління патрульної поліції, які приїхали на перезмінку та припаркували там свої авто. Двоє із них перебувають у важкому стані. Лікарі борються за їх життя.

"Позавчора теракт проти поліцейських стався у Львові. Це не збіг. Ворог прицільно намагається вбивати українських поліцейських, які щодня стоять на захисті людей і держави.

Розцінюємо ці події як цілеспрямовану атаку на систему правопорядку та дестабілізацію ситуації всередині країни", — зазначив голова Національної поліції Іван Вигівський.

Місце вибуху у Миколаєві

Президент додав, що вже отримав перші доповіді щодо події.

"Постраждали працівники Національної поліції – сім людей поранені, двоє з них у важкому стані. Їм надається необхідна допомога. З’ясовуються всі обставини. Зокрема, перевіряється версія щодо терористичного акту. Доручив Національній поліції та Службі безпеки інформувати суспільство щодо необхідних деталей", — зазначив Зеленський.

Медики на місці вибуху в Миколаєві

