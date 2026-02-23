Волна терактов? В двух городах Украины раздались взрывы: есть пострадавшие полицейские (фото)
Среди пострадавших есть и те, кто в тяжелом состоянии
В Николаеве произошел взрыв на территории неработающей АЗС. Предварительно известно, что есть пострадавшие. Позже вечером стало известно, что в Днепре также произошел взрыв.
Об этом сообщили в полиции. Отмечается, что около 20:30 в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра произошел взрыв в административном здании полиции: в результате происшествия пострадавших нет.
Взрывной волной повреждены окна помещения, мебель и компьютерная техника. Также поврежден автомобиль, припаркованный рядом со зданием.
На месте происшествия работают специалисты взрывотехнической службы, криминалисты и следственно-оперативная группа. Идет установление всех обстоятельств инцидента.
Что известно о взрыве в Николаеве
Как сообщил глава Национальной полиции Иван Выговский, пострадали семь сотрудников Управления патрульной полиции, которые приехали на пересменку и припарковали там свои авто. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь.
"Позавчера теракт против полицейских произошел во Львове. Это не совпадение. Враг прицельно пытается убивать украинских полицейских, ежедневно стоящих на защите людей и государства.
Расцениваем эти события как целенаправленную атаку на систему правопорядка и дестабилизацию ситуации внутри страны", — отметил глава Национальной полиции Иван Выговский.
Президент добавил, что уже получил первые доклады о происшествии.
"Пострадали работники Национальной полиции — семь человек ранены, двое из них в тяжелом состоянии. Им оказывается необходимая помощь. Выясняются все обстоятельства. В частности, проверяется версия по террористическому акту. Поручил Национальной полиции и Службе безопасности информировать общество о необходимых деталях", — отметил Зеленский.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что подозреваемой в теракте во Львове избрали меру пресечения.