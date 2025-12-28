Смертельна ДТП у Польщі: є багато загиблих, серед них українці (фото)

Це одна з найтрагічніших ДТП у регіоні останнім часом

У Польщі неподалік міста Бжег сталася смертельна дорожньо-транспортна подія. Внаслідок цього загинули шестеро людей, серед яких є громадяни України.

Що потрібно знати:

Аварія сталася у населеному пункті Зеленець на перехресті двох національних доріг

Зіткнулися автомобілі Ford Kuga та Volkswagen Passat

Загиблі — водій Ford та п’ятеро людей у Passat

Про це повідомляє Рolsatnews, посилаючись на інформацію від речника Окружної прокуратури Станіслава Бара. Він зазначив, що аварія сталася вранці напередодні Різдва на перехресті двох національних шляхів.

ДТП під Бжегом. Фото: Pav 24opole.pl

Встановлено, що аварія сталася внаслідок лобового зіткнення автомобіля Ford Kuga, яким керував 59-річний житель Бжега, та автомобіля Volkswagen Passat. Останнє авто спалахнуло. Водій Ford і п’ятеро людей, які перебували в Passat, загинули на місці події. Попередньо серед них були українці.

Бар каже, що для встановлення їх особистостей, ймовірно, будуть потрібні ДНК-тести. Розтин тіл жертв аварії заплановано на понеділок, 29 грудня.

До завершення роботи експерта з реконструкції ДТП прокуратура утримується від коментарів щодо причин та перебігу аварії.

Управління дорожнього руху Головного управління поліції повідомило, що з 24 по 26 грудня сталося загалом 99 дорожньо-транспортних пригод, головним чином через небезпечні для водіїв погодні умови на території Польщі.

