Хлопець зарізав двох жінок серед вулиці у Житомирі. Затриманий розповів жахливі подробиці (фото та відео)

З розповіді зловмисника ясно, що він та жертви знали одне одного

В Житомирі сталося подвійне вбивство. Молодий чоловік просто посеред вулиці зарізав двох жінок, підозрюваного затримали.

Що треба знати:

Ввечері у неділю на вулиці Грушевського у Житомирі перехожий помітив двох жінок з ножовими пораненнями

Коли поліція прибула, одна з них вже була мертва, інша померла під час надання першої медичної допомоги

Підозрюваного у вбивствах затримано, з'явилося відео, де він розповідає моторошні деталі злочину

Як повідомили у поліції області, увечері 16 листопада до поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Михайла Грушевського перехожий виявив двох жінок із численними травмами та ножовими пораненнями.

Місце злочину

Прибувши на місце, оперативники виявили тіло 39-річної місцевої жительки з множинними пораненнями. Поруч лежала 35-річна жінка з тілесними ушкодженнями. На жаль, під час надання медичної допомоги вона теж померла.

Правоохоронці встановили та затримали причетного до злочину. Виявилося, що це — 22-річний житель Житомира. За місцем його проживання вилучили ймовірне знаряддя вбивств – ніж. За попередніми даними, між хлопцем та жінками виник конфлікт, як аргумент зловмисник використав ніж.

Затримання зловмисника

Досудове розслідування розпочато за п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі.

Зловмисник детально розповів, як вбивав жінок

Telegram-канал "Труха Житомир" виклав відео, на якому, як стверджується, підозрюваний розповідає жахливі подробиці вбивства двох жінок — "Лєни" та "Тані". Він з моторошним спокоєм розповідає, як все було.

Увага! Відео містить ненормативну лексику та чутливі подробиці

Як повідомляв "Телеграф", у Кременчуці поліція знайшла 13-річну зниклу дівчинку мертвою. Одна з версій слідства — падіння з висоти.