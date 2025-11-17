Рус

Хлопець зарізав двох жінок серед вулиці у Житомирі. Затриманий розповів жахливі подробиці (фото та відео)

Олена Руденко
Затримання підозрюваного Новина оновлена 17 листопада 2025, 12:21
Затримання підозрюваного. Фото Колаж "Телеграф"

З розповіді зловмисника ясно, що він та жертви знали одне одного

В Житомирі сталося подвійне вбивство. Молодий чоловік просто посеред вулиці зарізав двох жінок, підозрюваного затримали.

Що треба знати:

  • Ввечері у неділю на вулиці Грушевського у Житомирі перехожий помітив двох жінок з ножовими пораненнями
  • Коли поліція прибула, одна з них вже була мертва, інша померла під час надання першої медичної допомоги
  • Підозрюваного у вбивствах затримано, з'явилося відео, де він розповідає моторошні деталі злочину

Як повідомили у поліції області, увечері 16 листопада до поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Михайла Грушевського перехожий виявив двох жінок із численними травмами та ножовими пораненнями.

Місце вбивства двох жінок у Житомирі
Місце злочину

Прибувши на місце, оперативники виявили тіло 39-річної місцевої жительки з множинними пораненнями. Поруч лежала 35-річна жінка з тілесними ушкодженнями. На жаль, під час надання медичної допомоги вона теж померла.

Правоохоронці встановили та затримали причетного до злочину. Виявилося, що це — 22-річний житель Житомира. За місцем його проживання вилучили ймовірне знаряддя вбивств – ніж. За попередніми даними, між хлопцем та жінками виник конфлікт, як аргумент зловмисник використав ніж.

Затримання підозрюваного у подвійному вбивстві у Житомирі
Затримання зловмисника

Досудове розслідування розпочато за п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі.

Зловмисник детально розповів, як вбивав жінок

Telegram-канал "Труха Житомир" виклав відео, на якому, як стверджується, підозрюваний розповідає жахливі подробиці вбивства двох жінок — "Лєни" та "Тані". Він з моторошним спокоєм розповідає, як все було.

Увага! Відео містить ненормативну лексику та чутливі подробиці

