Сына заммэра Харькова жестоко убили в Вене - СМИ. Все подробности преступления (фото)

Терехов уже прокомментировал инцидент

В Вене убит украинец, по данным СМИ, это может быть сын заместителя Харьковского городского головы Сергея Кузьмина. Тело молодого человека обнаружили в сожженном авто.

Об этом "Суспільне Харків" сообщил проинформированный источник. При этом мэр города Игорь Терехов отказался от комментариев, сказав, что это личная история Кузьмина.

Что нужно знать:

Об убийстве юноши в Вене стало известно 27 ноября

Сгоревший автомобиль с телом обнаружили под мостом поздно ночью

Судмедэкспертиза утверждает, что мужчину убили

Как пишет Kronen Zeitung, сожженный автомобиль Mercedes с телом молодого человека обнаружили прохожие в венском районе Донауштадт около 00:30 в среду, 26 ноября. Официально об этом сообщили только через сутки — 27 ноября.

След и пепел с на месте преступления

На тот момент следователи уже установили, что, вероятно, погибший — 21-летний гражданин Украины. Однако для подтверждения производится анализ ДНК. Официально копы не называли имени погибшего, однако источники подтвердили "Суспільному", что это может быть сын Кузьмина.

"Вскрытие показало, что мужчину, вероятно, убили насильственным путем. На теле были четкие признаки тупой травмы. Возможно, на 21-летнего мужчину напали, положили на заднее сиденье, а затем подожгли автомобиль, чтобы замести следы. Следователи называют удушье как возможную причину смерти", — говорится в сообщении.

Копы уже подтвердили, что авто подожгли. В то же время "Украинская правда" пишет, что тело погибшего было найдено в подземном гараже гостиницы в Вене. По информации источников, украинца якобы избила группа мужчин в подземном гараже "роскошной венской гостиницы у канала Дунай". Дальше парня якобы положили на заднее сиденье собственного автомобиля и подожгли. Он скончался от теплового шока и отравления дымом.

Место, где нашли авто убитого

Добавим, по данным "Думки", сейчас Сергей Кузьмин якобы находится в Вене для проведения процедуры опознания и других юридических процедур.

Что известно о Кузьмине

Сергей Кузьмин – заместитель Харьковского городского головы по вопросам цифровой трансформации. Он был назначен на эту должность в команде Харьковского городского совета во время ротации заместителей городского головы Игоря Терехова в 2021 году.

Сергей Кузьмин

Он владелец поразительного количества земельных участков – 50 объектов в селе Белогородка Киевской области (Бучанский район). Эти участки Кузьмин приобрел с октября 2007 по март 2009 года, то есть еще до начала работы на высоких государственных должностях. Общая площадь земли превышает 40 гектаров, а их суммарная стоимость – 600 тыс. гривен.

